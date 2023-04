Die Türkei hat die Wahl: Demokratie oder Erdogan?

Es ist nicht das erste Mal, dass in der jüngsten Geschichte der Türkei von einer Schicksalswahl die Rede ist. Doch in diesem Jahr stimmt das umso mehr. Bei der Präsidentschaftswahl am 14. Mai – die für Türkinnen und Türken in Deutschland bereits an diesem Donnerstag begonnen hat – geht es um die Entscheidung zwischen dem amtierenden Autokraten Recep Tayyip Erdogan und einer demokratischen Zukunft.

Im vergangenen Jahrzehnt wurde das Land von Erdogan und seiner AKP im Turbomodus tiefer und tiefer in den Autoritarismus getrieben. Einen funktionierenden Rechtsstaat gibt es dort längst nicht mehr. Von der Meinungs- und Pressefreiheit sind nur blasse Schatten übrig.

Hat Chancen, gegen Erdogan zu gewinnen: Der Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroglu von der kemalistischen Partei CHP. © Quelle: Getty Images

Freiwilig wird Erdogan sich nicht von seiner Macht trennen

Dabei war die so große wie zersplitterte türkische Opposition vor fast genau zehn Jahren voller Hoffnung. Seit Ende Mai 2013 hielten die Gezi-Proteste das Land über Wochen in Atem. Gegner des wachsenden Autoritarismus der AKP-Regierung protestierten gemeinsam und in Massen. Die Aufbruchstimmung, die dabei entstand, wurde in den darauffolgenden Jahren jedoch mit brutaler Repression wieder zerschlagen.

In diesem Jahr gibt es nun erneut einen Hoffnungsschimmer, wenn auch einen fragilen: Erdogans Herausforderer Kemal Kılıçdaroglu hat Umfragen zufolge Chancen, die Präsidentschaftswahl als Kandidat eines Oppositionsbündnisses zu gewinnen. Doch selbst wenn eine Mehrheit der Türken Kılıçdaroglu will, ist das Ergebnis nicht ausgemacht. Denn auch für Erdogan geht es um alles oder nichts. Es wäre deshalb verwunderlich, wenn die Wahl ohne größere Unregelmäßigkeiten zu seinen Gunsten über die Bühne ginge. Freiwillig wird sich Erdoğan nicht von seiner Macht trennen.