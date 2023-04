Präsidentschaftswahl in Montenegro: Herausforderer laut Prognosen vorn

Podgorica. In Montenegro haben die Wählerinnen und Wähler in einer Stichwahl über den neuen Präsidenten entschieden. Prognosen sahen den Wirtschaftsexperten und politischen Neuling Jakov Milatovic am Sonntagabend mit etwa 60 Prozent der Stimmen in Führung liegen. Amtsinhaber Milo Djukanovic kam demnach auf rund 40 Prozent. Die Zahlen des Zentrums für Wahlbeobachtung und Forschung basieren auf Teilstichproben. Offizielle Ergebnisse wurden nicht vor Montag erwartet.

Wegen des großen Abstands beim Ergebnis zwischen beiden Bewerbern erwarteten Beobachter aber keine grundlegenden Veränderungen mehr. Die rund 540.000 Wahlberechtigten konnten von 7.00 bis 20.00 Uhr abstimmen.

Der 36-jährige Milatovic war Wirtschaftsminister in der ersten Regierung ohne Beteiligung der sozialistischen DPS von Djukanovic. Er warb um Wähler, die genug von etablierten Politikern wie Djukanovic haben. Nach dem Zerfall der Regierung entstand Milatovics Bewegung Europa Jetzt.

Djukanovic hat die Politik in Montenegro seit den 90er Jahren als Regierungschef und Präsident bestimmt und das Land in die Unabhängigkeit von Serbien und später in die Nato geführt. Sein nächstes Ziel war die Aufnahme in die EU, was nach der Abwahl seiner DPS 2020 jedoch ins Stocken geriet.

Milatovic sagte bei seiner Stimmabgabe, er sei „absolut überzeugt, dass ich der neue Präsident des Landes werde, dass die Bürger Montenegros den derzeitigen Präsidenten in die politische Vergangenheit schicken“. Auch er glaube, dass Montenegro in eine neue Ära gehe, „einem demokratischen, europäischen Montenegro für alle und alle seine Bürger“.

Djukanovic sagte bei seiner Stimmabgabe, er glaube, dass in Montenegro eine neue Ära beginne, in der das Land entschlossen auf „seinem Weg europäischer Entwicklung“ voranschreite. „Ich glaube auch, dass wir diese Absicht bei der (kommenden) Parlamentswahl bestätigen werden.“

