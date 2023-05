Preisgekröntes Bild, unendlich trauriges Schicksal

Am 9. März 2022 hielt der Fotograf Evgenyi Maloletka ein Ereignis fest, das es nach Darstellung der russischen Regierung gar nicht gab: Die Geburtsklinik der ukrainischen Hafenstadt Mariupol war durch einen Bombenangriff der russischen Luftwaffe in eine rauchende Trümmerlandschaft verwandelt worden.

Eine Geburtsklinik? Sogar russlandkritische Beobachter im Westen mochten die Nachricht anfangs kaum glauben. Allzu unmenschlich, allzu genozidhaft, erschien vielen ein Angriff auf junge Mütter und Neugeborene.

Moskau wies alle Anschuldigungen von sich. Russlands Außenminister Sergej Lawrow, ein Routinier im ungerührten Verbreiten von Lügen, teilte mit, es handele sich um eine „Inszenierung“: Die Ukrainer versuchten lediglich, die Medien zu manipulieren.

Dabei war alles sehr real: die russischen Bomben, die Druckwellen, die in den Trümmern schreienden Kinder, die 17 Verletzen, die vier Toten.

„Ein Moment, den ich vergessen möchte“

Maloletka stellte scharf und drückte auf den Auslöser seiner Kamera. Weltberühmt wurde sein Bild von einer durch Splitter schwer verletzten hochschwangeren Frau, die auf einer Trage abtransportiert wurde.

Selten bekam ein Fotograf binnen so kurzer Zeit so viele internationale Preise wie Maloletka. Am 21. April 2023 gewann er den World Press Photo of the Year Award. Zuvor hatte er bereits den Knight International Journalism Award eingeheimst, den Visa d’or News Award und den Prix Bayeux Calvados-Normandie, der speziell für Kriegsreporter ausgelobt ist.

Bei ihm selbst blieb die Freude über die Auszeichnungen gedämpft: AP-Fotograf Evgenyi Maloletka. © Quelle: AP

Am 8. Mai 2023 kam der weltweit renommierteste Journalistenpreis hinzu, der Pulitzerpreis. Das Komitee würdigte neben Maloletka drei weitere AP-Kolleginnen und -Kollegen für ihren Einsatz in Mariupol: Mstyslav Chernov, Vasilisa Stepanenko and Lori Hinnant.

Maloletka firmiert inzwischen bei AP als „Cheffotograf Ukraine“. Seine Chefredakteurin Julie Pace sagt: „Wir sind enorm stolz auf ihn.“

Bei Maloletka selbst aber blieb die Freude über Auszeichnungen aller Art von Anfang an gedämpft. Über die Frau auf der Trage sagt er: „Für mich ist es ein Moment, den ich die ganze Zeit vergessen möchte, aber ich kann es nicht. Die Geschichte wird mich immer verfolgen.“

Das unsichtbare noch größere Drama

Tatsächlich war das Geschehen noch furchtbarer, als es Maloletkas Aufnahme erkennen lässt. Die Splitter hatten der 32 Jahre alte Ukrainerin Iryna Kalinina, Managerin eines Kleiderladens in Mariupol, Teile der Hüfte weggerissen. In ihrem Rücken, der Kamera abgewandt, klaffte eine offene Wunde bis zum Bein. Irynas Blutverlust war enorm. „Sie war aber noch am Leben“, betonte Maloletka im vorigen Herbst im britischen „Guardian“. Sie habe immer wieder ihren Bauch angefasst.

Ihr ungeborener Sohn jedoch war von den Splittern der russischen Bombe bereits tödlich getroffen worden. Notärzte konnten nur noch einen leblosen Körper entbinden.

Als klar war, dass man für ihr Kind nichts mehr tun konnte, habe Iryna die Ärzte gebeten, auch sie sterben zu lassen, berichtete der Londoner „Telegraph“. Doch da war sie ohnehin schon dem Tode nah: Ihr hoher Blutverlust hatte es unmöglich gemacht, sie zu retten. Iryna starb eine halbe Stunde nach der Totgeburt.

Zur gleichen Zeit irrte Irynas Mann Ivan, Ingenieur für Stahlbau, auf der Suche nach seiner Frau ratlos durch Mariupols Trümmerfelder, durch Krankenhäuser, durch Leichenhallen.

Am 9. März 2022 wurde ihr Leben zerstört: Ivan und Iryna Kalinina aus Mariupol. © Quelle: BBC / screenshot

Als Ivan endlich Gewissheit bekam, was geschehen war mit seiner Frau und seinem Sohn, für den schon ein Name ausgesucht war, Miron, brach für ihn die Welt zusammen: Iryna und Miron lagen gemeinsam in einem schwarzen Leichensack aus Plastik.

„Bis heute weiß ich nicht, wie ich diesen Schmerz und diesen Verlust beschreiben soll“, berichtete der inzwischen ins südwalisische Porthcawl umgezogene Ukrainer dem britischen Fernsehsender BBC. Die Londoner Regierung gab ihm im vorigen Herbst eine Aufenthaltsgenehmigung.

„Das Leben hier ist gut, normal“, sagt Ivan. „Die Menschen hier sind wirklich freundlich und hilfsbereit, und ich denke, ich habe Glück, hier zu sein.“ Dennoch falle es ihm schwer, sich eine Zukunft ohne Iryna vorzustellen: „Ich habe mich noch nicht an den Gedanken gewöhnt, dass ich allein bin.“