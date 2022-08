In weniger als drei Wochen wird in Großbritannien der neue Premierminister gewählt. Zwei Kandidaten sind im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson – doch Euphorie lösen sie bei den Konservativen nicht aus. Wie ist die Stimmung im Land?

Peter Holmes nimmt einen Schluck aus seinem Bierglas. „Boris Johnson sollte immer noch Premierminister sein“, sagt er laut, damit man ihn hört in dem Gewirr aus Stimmen und Musik in dem Pub Black Swan unweit des Bahnhofs in der Stadt Darlington im Nordosten Englands. Von den beiden möglichen Nachfolgern, dem früheren Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss hält das Mitglied der konservativen Partei wenig. Beide hätten, anders als Johnson, kein Charisma. Und: „Eine Frau sollte ohnehin nicht Premierminister werden“, insistiert der 76-Jährige. Die frühere Premierministerin Margaret Thatcher? Eine Ausnahme.

So wie Holmes stehen aktuell viele Menschen in Großbritannien sowohl Truss als auch Sunak kritisch gegenüber. Eine Umfrage im Auftrag der Sonntagszeitung „The Observer“ unter Mitgliedern der Partei, die seit Anfang August online und per Post über den neuen Premier abstimmen können, ergab, dass über 60 Prozent für die Fortsetzung der Amtszeit Johnsons als Premierminister stimmen würden, wenn sie nur könnten. Anfang September steht damit ein Wechsel an der Spitze des Landes an, den einige offenbar gar nicht wollen – und das gilt nicht nur für Mitglieder der Partei. Was sind die Gründe für die Johnson-Nostalgie, die Krisenstimmung im Land und was bedeutet das für die Labour-Partei?

Truss vs. Sunak in Darlington: Kandidaten für die Nachfolge von Boris Johnson

Schräg gegenüber vom Black Swan versuchten vergangene Woche Truss und Sunak nacheinander im örtlichen Theatersaal von Darlington Parteimitglieder davon zu überzeugen, dass sie die oder der jeweils Richtige sind, um die aktuellen Krisen anzugehen. In einem von insgesamt zwölf sogenannten Hustings, wie die Wahlveranstaltungen genannt werden, versprach Truss wieder einmal Steuersenkungen, während Sunak warnte, dass die dafür nötigen Kredite die Inflation weiter antreiben würden. Mit konkreten Plänen zur Bewältigung der Energiekrise hielten sie sich beide zurück. Und das, obwohl Wohltätigkeitsorganisationen angesichts der steigenden Energiepreise vor einer Katastrophe nie gesehenen Ausmaßes warnen.

Liz Truss besucht gemeinsam mit Douglas Ross, dem Chef der schottischen konservativen Partei, die Destillerie BenRiach. © Quelle: Getty Images

Laut der Umfrage des „Observer“ liegt Truss aktuell mit 61 Prozent der Stimmen deutlich vor Sunak. Dabei halten sie viele zwar für langweilig, aber für glaubwürdiger. Den früheren Finanzminister Sunak machen manche Tories hingegen für den Fall Johnsons verantwortlich. Der Vorwurf: Er habe mit der unvermittelten Niederlegung seines Amtes im Juli dafür gesorgt, dass innerhalb weniger Stunden Dutzende weitere Minister und konservative Abgeordnete das Handtuch warfen. Der Druck auf Johnson wurde daraufhin zu groß, er versprach zu gehen, bleibt jedoch bis Anfang September kommissarisch im Amt. Sunak gilt manchen seitdem als Verräter.

Die rote Mauer: Vor drei Jahren wechselten Wähler und Wählerinnen zahlreich von Labour zu den Tories

Dass die beiden Kandidaten sich unter anderem Darlington als Ort für eine Wahlveranstaltung ausgesucht haben, ist kein Zufall. Denn der Wahlkreis ist Teil der sogenannten Red Wall, der „roten Mauer“ in Großbritannien. Damit beschreibt man industriell geprägte Wahlkreise in den Midlands, in Nordengland und im Nordosten von Wales, die historisch die Labour-Partei unterstützen. Vor drei Jahren jedoch, bei den letzten landesweiten Wahlen, setzten immer mehr Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz bei den Tories, viele Kreise wechselten ihre Farbe von Rot zu Blau – darunter auch Darlington.

Wie es dazu kommen konnte? Eine Frau vor Ort meint, dass es unter anderem an der Art Johnsons lag. „Er gab uns das Gefühl, dass er unsere Probleme ernst nimmt.“ Außerdem versprach er nach jahrelangen, zähen Verhandlungen mit der EU, endlich den Brexit durchzuboxen. Hinzu kam die Entfremdung der Arbeiterklasse von der Labour-Partei, die zunehmend eher eine städtische Mittelklasse repräsentierte. Überdies erschien vielen der ehemalige Parteiführer, Jeremy Corbyn, als zu linksradikal. Diese Faktoren verhalfen Johnson 2019 zum viel zitierten Erdrutschsieg.

„Levelling Up“: Viele Nordengländer sind enttäuscht von der Regierung

Für Truss und Sunak gilt es nun, glaubhaft zu machen, dass sie an diesen Erfolg anknüpfen können. Dass ihnen das gelingt, ist jedoch zweifelhaft. Denn viele Bewohner und Bewohnerinnen haben das Gefühl, dass die Tories ihre Versprechungen an den Norden Englands, der im Gegensatz zum Süden des Landes als finanziell benachteiligt gilt, nicht eingelöst haben. Die Regierung versprach unter dem Slogan „Levelling Up“ mehrere Milliarden Pfund in Städte im ganzen Land zu investieren. „Hier oben hat sich jedoch trotzdem nichts verbessert“, meint ein Gast im Black Swan. „Die Tories haben keinen langfristigen Plan, keine Vision, um Probleme zu lösen“, sagt der 40-jährige Keith, der in der IT-Branche tätig ist, während er im Stadtzentrum ein Eis isst.

Rishi Sunak besucht die Burg Cluny Castle. © Quelle: Getty Images

Das weitläufige Zentrum Darlingtons wirkt mit seinen erst kürzlich sanierten Plätzen und vielen schlicht gehaltenen Parkbänken auf den ersten Blick modern und einladend. Doch die Idylle trügt, wie die 33-jährige Projektmanagerin Beth betont. „Viele Läden mussten schließen, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten konnten.“ Geblieben sind vorwiegend große Ketten. Die junge Frau lächelt zwar, ihr Ausblick in die Zukunft der Region mit hoher Erwerbslosigkeit ist jedoch düster. „Erst kam der Brexit, dann die Pandemie, jetzt steigen die Lebenshaltungskosten und die Energiepreise explodieren. Dabei gehen den Tafeln hier jetzt schon die Lebensmittel aus.“ Aus ihrer Perspektive habe das alles nur einen Vorteil: „Ich kann mir vorstellen, dass die Labour-Partei bei der nächsten Wahl wieder gewinnen wird. Doch bis dahin sind es noch zwei Jahre.“

Labour-Chef Starmer will Energiepreise deckeln – mit Gewinnsteuer für Energiefirmen

Tatsächlich versucht Labour-Chef Keir Starmer die aus Sicht vieler Britinnen und Briten schlappe Performance der Regierung für sich zu nutzen. Am Montag schlug er vor, die Energiepreise pro Jahr auf ihrem derzeitigen Niveau von rund 2300 Euro pro Haushalt zu deckeln. Finanzieren will er das 29 Milliarden Pfund (über 34 Milliarden Euro) teure Programm unter anderem mit einer außerordentlichen Gewinnsteuer für die Energiefirmen. Während bei den rund 180.000 konservativen Parteimitgliedern der Ruf nach Steuersenkungen populär ist, spricht sich laut einer Umfrage der britischen Tageszeitung „Sunday Times“ drei Viertel der Befragten für ein Einfrieren der Preise aus.

Dabei sind die Zeiten längst nicht nur im Norden unsicher. Auch in Chelmsford, im Südosten Englands, haben viele Menschen Angst vor der Zukunft. Und diese prägt ihren Blick auf den Machtkampf zwischen Sunak und Truss. „Ich finde, es ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel“, sagt die 60-jährige Debbie Petty bei einem Gespräch in der Fußgängerzone der eine Stunde von London entfernten Stadt. „Bei Neuwahlen kennt man die Kandidaten“, betont sie. Truss und Sunak sagten hingegen vielen schlicht nichts.

Lockdownpartys und Lügen: Viele Tories begrüßen Johnson-Abgang

Anand Menon von der Denkfabrik UK in a changing Europe findet die Johnson-Nostalgie menschlich nachvollziehbar. „Seit er seinen Rücktritt erklärt hat, ist einige Zeit vergangen und viele Briten haben ihn gewählt, weil er anders war als die anderen Politiker.“ Menon betont außerdem, dass es zahlreiche Tories gibt, die froh sind, dass er bald aus der Downing Street auszieht, gerade im Süden Englands. Denn in wohlhabenderen Kreisen beklagt man weiterhin den moralischen Verfall innerhalb der Partei, der mit der Amtszeit des 58-Jährigen einhergegangen ist – Ausdruck davon waren unter anderem die vielen Partys während des Lockdowns.

Als der Nochpremierminister vor einem Monat die politische Bühne des Parlaments verließ, klatschten viele Tories. Doch wer genau hinsah, konnte die Erleichterung in ihren Gesichtern sehen. Eines steht laut Beobachterinnen und Beobachtern fest: Viele sind froh, ihn endlich loszuwerden. Schließlich hat er durch seinen von Lügen und Halbwahrheiten geprägten Führungsstil großen Schaden angerichtet.

Clifford Atkins, ein Busfahrer auch aus Chelmsford, meint, dass die Menschen sowohl von der Labour-Partei als auch von den Tories genug hätten. „Ich bekomme mit, was die Leute so denken. Mein Eindruck ist, dass sie bei der nächsten Wahl einfach jede andere Partei wählen.“

Während Großbritannien wie gelähmt wirkt, macht Nochpremierminister Johnson seinen zweiten Urlaub in diesem Sommer, diesmal in Griechenland. Zur Krise im Land sagt er wenig. Nur, dass mehr Hilfe nötig sei. Derweil wurden vor der Downing Street gelbe Umzugslaster gesichtet.

