Russland hat einen neuen Staatsfeind Nummer 1

Moskau. Jewgeni Prigoschin war schon für viele Überraschungen gut: Anfang Mai beschimpfte der Chef der russischen Söldnertruppe „TschKW Wagner“ die Führung der russischen Armee in einer Weise, die in Putins Russland eigentlich unvorstellbar schien. Vor laufender Kamera baute er sich vor einem Leichenberg seiner Kämpfer auf. Aus seiner Sicht sind sie wegen mangelnder Munitionsversorgung einen vermeidbaren Tod auf dem Schlachtfeld in der Ukraine gestorben. Er machte Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow direkt verantwortlich dafür: „Ihr werdet in der Hölle ihre Eingeweide fressen“, brüllte er. „Schoigu, Gerassimow, wo, verdammte Scheiße, ist die Munition?“

Eine solche Fäkalsprache gegen Vertreter der wichtigsten Institutionen des Landes gilt als unerhört. Doch nach bisheriger Einschätzung von Beobachtern bündelte Prigoschin damit die Wut über den ausbleibenden Erfolg der russischen Streitkräfte in der Ukraine bei jenen Menschen in Russland, die den Feldzug gegen das Nachbarland besonders befürworten.

Deswegen, so die allgemeine Interpretation, ließ der Kreml Prigoschin gewähren. Der Mann sei ein Frust-Ventil im Sinne Präsident Putins, hieß es.

Vom Vehikel der Staatsmacht zu deren Feind

Diese Deutung ist seit heute Nacht überholt. Am Samstagmorgen stellte sich Prigoschin nun direkt und mit Gewalt gegen die russische Armee. Er habe wichtige militärische Objekte in Rostow am Don im Süden Russlands besetzt, teilt er mit. „Unter unserer Kontrolle befinden sich Militärobjekte Rostows, darunter auch der Flugplatz“, sagte der Milizenchef in einem Video.

Damit ist der unausgesprochene Konflikt zwischen Prigoschin und der russischen Staatsführung nun offiziell. In einer kurzen und schnell anberaumten Fernsehansprache an die Nation sprach Präsident Wladimir Putin von Verrat und einem „Stich in den Rücken“ mit Blick auf das Vorgehen Prigoschins. Wer an der Meuterei teilgenommen habe, werde bestraft, jeder, der die Waffen gegen die Armee erhoben habe, sei ein Verräter.

Dass Prigoschin so weit ging, ist nun doch überraschender als seine Eskapaden zuvor. Denn bislang galt er trotz allem als Vehikel der Staatsmacht, die sich deren Schutz sicher sein konnte. Nun ist er ein Feind des Staates. Als solcher sieht sich der Milizenführer aber überhaupt nicht. Vielmehr sagt er: „Wir retten Russland.“ Dafür seien er und seine Männer bereit, zu sterben.

Militärisches Abenteuer – nun auch in Russland

Die Wahrscheinlichkeit, dass Prigoschin seinen Vorstoß mit dem Leben bezahlen muss, ist gewiss nicht gering. Aber bis dahin wird es womöglich zu blutigen Kämpfen kommen.

Nach eigenen Angaben unterhält der Milizenführer 25.000 Mann unter Waffen. Sollten sie sich in Rostow so eingerichtet haben, wie es seinen Angaben entspricht, die der Kreml bislang nicht in Widerrede gestellt hat, dann wird man die „TschKW Wagner“ von dort erst nach langen Kämpfen mit vielen zivilen Opfern vertreiben können.

Dafür wird Russland militärische Kapazitäten aufbringen müssen, die in der Ukraine fehlen werden. Dort muss sich Russland gleichzeitig gegen eine Gegenoffensive wehren.

Das, was nach Moskauer Lesart als „Spezialoperation“ in der Ukraine im Februar 2022 einmal angefangen hat, ist nun wohl endgültig als militärisches Abenteuer auf russischem Boden angekommen – mit unsicherem Ausgang.