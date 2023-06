﻿Wie geht es weiter mit Jewgeni Prigoschin?

Wird Jewgeni Prigoschin nach dem gescheiterten Aufstand noch irgendeine politische Rolle spielen?

Der 61-Jährige war jahrzehntelang vor allem ein Geschäftsmann. Im Gastronomie-, Catering- und Medien­geschäft brachte er es zu einem Milliarden­vermögen. Dass er ein politischer Faktor wurde, verdankte er seiner Söldnerarmee TschKW Wagner (Privates Militär­unternehmen Wagner).

Vor dem Februar 2022 bestand das Kerngeschäft von Wagner darin, ausländischen Regierungen, etwa in der Zentral­afrikanischen Republik, Syrien oder in Mali, Schutz vor rivalisierenden bewaffneten Verbänden zu bieten, die ihre Macht bedrohten. Weder Prigoschin noch Moskau bekannten sich jeweils dazu, hinter der Söldnertruppe zu stehen. Das hatte den Vorteil, dass der Kreml geopolitische Ambitionen in Afrika und im Nahen Osten nachgehen und gleichzeitig so tun konnte, als habe man offiziell mit der Einflussnahme in diesen Ländern nichts zu tun.

Die Meuterei am Wochenende markiert nun zumindest vorläufig das Ende des Phänomens Prigoschin in der bisherigen Form. Die militärische Schlagkraft seiner Truppe beruhte in hohem Maße auf staatlichen Mitteln, die ihm wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Bleibt die Frage, wie Moskau in Afrika und im Nahen Osten weiterhin Einfluss nehmen will. Nachdem die Verbindungen in den Westen nach dem Beginn der Kämpfe in der Ukraine gekappt wurden, ist es für die russische Staatsmacht essenziell, internationale Beziehungen in anderen Weltgegenden aufzubauen.

Kein glaubwürdiger Sicherheitsdienstleister mehr

Mit Prigoschin, der sich nun als extrem unberechenbar erwiesen hat, wird der Kreml seine Außenpolitik wohl nicht mehr gestalten wollen. Es kommt hinzu, dass die Wagner-Truppe nach dem Marsch auf Moskau auch für ausländische Staatsführer kein glaubwürdiger Sicherheits­dienstleister mehr sein wird. Die Staatschefs in der Zentral­afrikanischen Republik oder in Mali haben sicher kein Interesse daran, dass eine ausländische Söldnerarmee auf ihre Hauptstädte Bangui oder Bamako zurücken könnte.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs.

Als Geschäftsmann dürfte Prigoschin aber weiterhin aktiv bleiben. Er befindet sich nun zwar offensichtlich tatsächlich in Belarus im Exil, doch hinterlässt in Sankt Petersburg ein Milliarden­imperium, zu dem er immer noch Zugang haben wird.

Kann es sich Russlands Präsident Wladimir Putin leisten, die Angelegenheit nach dem Einlenken Prigoschins auf sich beruhen zu lassen?

Formal wurde Putins Macht durch den Aufstand am Wochenende nicht bedroht. Aber seine Autorität wurde ausdrücklich infrage gestellt. Das geschah nicht zum ersten Mal: Die Rückkehr Alexej Nawalnys nach Russland Anfang 2021 nach dem Giftanschlag auf ihn war ebenfalls eine Herausforderung für Putins Autorität. Denn Nawalny war es dadurch gelungen, kurzfristig die politische Tagesordnung zu bestimmen. Und zunächst erschien es durchaus denkbar, dass von dem Oppositions­politiker und seiner Bewegung Gefahr für das System Putin ausgehen könnte.

Aber das war eine politische Herausforderung, die der russische Präsident mit repressiven Mitteln überraschend leicht bewältigen konnte. Nach drei größeren Demonstrationen in Moskau von Januar bis April 2021 geriet Nawalny recht schnell zum Nebenthema.

Prigoschins Marsch war radikaler

Prigoschins Marsch auf Moskau war viel radikaler. Die Tatsache, dass Putin bereit war, Zugeständnisse zu machen, als er mit Gewalt konfrontiert wurde, könnte Nachahmer auf den Gedanken bringen, auf diese Art etwas erreichen zu können. Das weiß auch Putin.

Allerdings ging die Herausforderung von jemandem aus, der als Putin-nah gilt. Aus diesem Grund wurde Prigoschins Versuch, auf Moskau zu marschieren, von Putin als „Verrat“ bezeichnet. Ein starkes Wort, und dass der Präsident es nutzte, wird für ihn jetzt zum Glaubwürdigkeits­problem. Denn nur einen Tag später gewährte er dem „Verräter“ Straffreiheit.

Vielen innerhalb des russischen Systems wird dadurch klar geworden sein, dass Putins „Teile und herrsche“-Methode hier an eine gefährliche Grenze geraten ist. Für Putin stellt das eine zwiespältige Situation dar. Denn er kann die entstandenen Zweifel an seinem Regierungsstil nicht dadurch vergessen machen, dass er Prigoschin nun weiter verfolgen lässt. Auch das würde bei loyalen Kräften innerhalb des Machtzirkels zusätzliche Unsicherheiten erzeugen. Wenn Prigoschin in Belarus aber weiterhin aktiv ist, bleibt er mit seiner unkalkulierbaren Persönlichkeits­struktur ein Unsicherheits­faktor. Wahrscheinlich wird die russische Staatsmacht darauf achten, dass die Truppe, die von Wagner übrigbleibt, künftig keine militärische Rolle mehr spielen kann.

Die Ereignisse des vergangenen Wochenendes haben auch eines der Kernelemente von Putins Narrativ infrage gestellt, seit er an der Macht ist. Er hat seine Herrschaft stets damit legitimiert, dass er dem Land nach dem Chaos der 1990er-Jahre Stabilität und Ordnung gebracht hat. Solange die Kämpfe in der Ukraine für die meisten Russen in weiter Ferne lagen, konnte dieser Eindruck aufrechterhalten werden. Der Aufstand einer paramilitärischen Gruppe passt jedoch ganz und gar nicht in dieses Bild. Doch Putin kann die Zeit nicht zurückdrehen und es ungeschehen machen.

Wie könnten sich die Ereignisse des vergangenen Wochenendes auf die Kämpfe in der Ukraine auswirken?

Eine direkte Auswirkung auf den Kriegsverlauf könnte der Kompromiss vom Wochenende dann haben, wenn Wagner-Kämper die Ukraine von Belarus aus angreifen. Vor diesem Szenario warnte am Wochenende der britische Ex-General Richard Dannatt unter der Voraussetzung, dass viele loyale Söldner ihrem Chef ins Exil folgen sollten. Falls Prigoschin dort eine „effektive Streitmacht“ um sich sammle, wäre dies erneut eine Bedrohung, sagte der ehemalige Generalstabs­chef der British Army: „Obwohl es den Anschein macht, dass diese Angelegenheit abgeschlossen ist, denke ich, dass sie alles andere als das ist und dass die Nachbeben noch eine ganze Weile zu spüren sein werden.“ Die Ukraine müsse ihre Flanke genau beobachten und sichergehen, dass sie über einige manövrierfähige Einheiten verfüge, damit diese einen erneuten Angriff aus Richtung Belarus abwehren könnten.

Ob diese Gefahr besteht, hängt allerdings vorrangig davon ab, ob Wagner noch ein militärischer Faktor sein wird, was Moskau wohl zu verhindern versuchen wird.

Der Wagner-Marsch auf Moskau könnte aber die Moral der russischen Armee beeinträchtigen und vielleicht sogar dazu führen, dass ihre Loyalität gegenüber der politischen Führung infrage gestellt wird. Prigoschin äußerte Bedenken hinsichtlich der Ziele der „militärischen Spezial­operation“ und ihrer Durchführung. Diese Bedenken werden wahrscheinlich in Teilen des russischen Militärs geteilt. Das dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass Putin am Dienstag in einer weiteren Rede speziell den Sicherheits­diensten für ihren Einsatz zum Schutz Russlands gedankt hat.

Stellt der Aufenthalt Prigoschins in Belarus ein Problem für den dortigen Machthaber Alexander Lukaschenko dar?

Auch bei dieser Frage hängt die Antwort zunächst davon ab, welche militärische Stärke die verbliebene Wagner-Truppe in Belarus haben wird. Sollte sie so hohe Kapazitäten aufweisen, dass die Befürchtung des britischen Ex-Generals Richard Dannatt eintritt und die Wagner-Kämpfer die Ukraine von Belarus aus angreifen, stünde Lukaschenko vor dem Problem, dass Wagner-Leute womöglich gegen belarussische Staatsbürger kämpfen würden. Denn mehrere Freiwilligen­verbände aus Belarus unterstützen die Ukraine bei ihrem Verteidigungs­kampf und es wäre wohl nicht auszuschließen, dass diese Truppen die Wagner-Armee auch in deren Feldlagern auf belarussischem Boden angreifen würden. Dann hätte der belarussische Präsident den Krieg im eigenen Land. Der belarussische Oppositions­politiker Pawel Latuschka bezeichnete Prigoschin daher schon vor seiner Ankunft in Belarus als „tickende Zeitbombe“, sollte er tatsächlich das Land aufsuchen. Die Befürchtung Latuschkas ist nun eingetreten.