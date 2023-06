Erobert Prigoschin Moskau? „Es ist eine Frage von Stunden“

Hannover. Seit Freitagabend gehen in Russland ungeheuerliche Dinge vor sich: Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, kämpft nicht länger mit der russischen Staatsmacht gegen die Ukraine. Stattdessen haben seine Männer die Waffen gegen die Regierung gewendet und marschieren nach Moskau. Das Ziel laut Prigoschins Schimpftiraden am Freitag: Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Gemeint ist aber auch: Wladimir Putin.

„Aus meiner Sicht haben wir zunächst einen Putsch Prigoschins gegen das Verteidigungsministerium gesehen. Der Konflikt hat sich nun aber ausgeweitet, indem Putin ihn in seiner Rede am Samstagmorgen klar außerhalb des russischen Systems gestellt hat“, erklärt Sarah Pagung, Expertin für russische Verteidigungspolitik bei der Körber-Stiftung, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). In der Rede sprach Putin von „terroristischen Methoden“ und „Verrat“ – nannte den Söldnerchef aber kein einziges mal beim Namen. Eine Sprachregelung, die der Präsident auch bei Kremlkritiker Alexej Nawalny anwendet.

Alexander Dubowny, Russlandforscher aus Österreich, vermutet als Grund für die Eskalation der Lage eine heikle Situation für Prigoschin: „Sein zentrales Ziel ist es, sein Überleben zu sichern. Denn nach aktueller Gesetzgebung hätten die Wagner-Truppen sich dem Verteidigungsministerium unterordnen müssen“, erklärt er gegenüber dem RND. „Ich glaube nicht, dass der Putschversuch eine spontane Aktion ist, wie Prigoschin es versucht darzustellen. Das ist wahrscheinlich seit Monaten geplant“, vermutet Dubowy.

Ähnlich äußerte sich der Kölner Politikwissenschaftler Thomas Jäger bei Twitter. Eine Spontanaktion sei „völlig unplausibel“. „Strikt koordiniertes geplantes Vorgehen ist zu sehen. Der erste Ausweis von Professionalität Wagners ist, dass die russischen Dienste davon völlig überrascht wurden“, schreibt er.

Wo stehen Eliten und Sicherheitsapparat?

Viel wird nun spekuliert, was in den vergangenen Wochen und auch aktuell hinter den Kulissen der russischen Eliten passiert – denn davon hängt entscheidend ab, wie es weitergeht. „Bisher gab es zwar Konkurrenz zwischen den russischen Eliten, diese haben aber letztendlich immer noch zur Stabilität des Systems beigetragen. Diese Schwelle wurde nun überschritten“, glaubt Pagung. Mit dem offenen Konflikt werde das System destabilisiert.

Es gibt viele Gerüchte, wessen Unterstützung Prigoschin hat. Mit dem ukrainischen Geheimdienst soll Berichten zufolge gesprochen haben, ebenso wie mit dem russischen Sicherheitsapparat. „Möglicherweise gibt es Absprachen zwischen Prigoschin und weiteren Teilen der russischen Elite, die sich aber noch nicht zu erkennen gegeben haben“, sagt Pagung. Auch Dubowy hält das für realistisch: „Wenn der Putsch von langer Hand geplant ist, gab es wahrscheinlich solche Gespräche. Und das würde bedeuten, dass den Wagner-Söldnern in Moskau die Tore offenstehen.“

Bis zum Samstagnachmittag sind die Wagner-Truppen offenbar von Rostow am Don über Woronesch bis nach Lipezk vorgedrungen. Zwei Drittel des Weges bis in die Hauptstadt lägen damit bereits hinter ihnen. „Es ist eine Frage von Stunden, ob Moskau es schafft, sich auf einen Abwehrkampf vorzubereiten. Russlands Sicherheitsapparat braucht Zeit und Prigoschin tut alles dafür, ihm diese Zeit nicht zu geben“, erklärt Dubowy.

Kadyrow mischt sich ein

Sarah Pagung ist skeptischer, dass es zu einer schnellen Eroberung Moskaus kommt: „Es ist nicht klar wie viele der 25.000 Wagner-Söldner tatsächlich auf der Seite Prigoschins stehen“, sagt sie. Und doch könnte schon eine kleine Zahl von Prigoschins Leuten gefährlich werden, betont Dubowy: „Die Truppen sind sehr gut bewaffnet und kampfererfahren. Viele Erfolge in der Ukraine gehen auf sie zurück.“

In die Kämpfe könnte sich ein weiterer Mann einschalten: Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat angekündigt Putin zu unterstützen. Berichten zufolge stehen seine Leute bereits am Stadtrand von Rostow am Don, wo Wagner-Söldner ein russisches Lagezentrum eigenommen haben. Treffen die beiden Konfliktparteien aufeinander, wäre mit blutigen Kämpfen zu rechnen.

Noch ist die Lage aber ruhig. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt zeigen keine Berührungsängste mit den Söldnern, wie Bilder und Videos zeigen. „Die Wagner-Truppen benehmen sich nicht wie die klassischen Besatzer“, sagt Dubowy. „Die russische Bevölkerung wartet ab und möchte sich nicht in den Konflikt einmischen, solange ihr Leben nicht unmittelbar davon beeinflusst wird“, erklärt er. Mit schweren Gefechten könne sich das aber ändern.

Wann und ob es diese in Moskau geben wird, ist unklar. Ebenso, ob Prigoschin dort auf diejenigen trifft, die er bekämpfen will. Ein Flugzeug des russischen Präsidenten hob am Samstagmittag ab – Richtung Sankt Petersburg. „Wie auch immer es weitergeht, alleine das Vordringen von Prigoschin in die Hauptstadt wäre ein schwerer Schock für das Land“, glaubt Dubowy.

Eine Chance für die Ukraine

Ein Profiteur der Situation könnte die Ukraine sein. Wenn es tatsächlich Absprachen zwischen dem Söldnerchef und dem ukrainischen Geheimdienst gibt, könnte das eine Wendung im Krieg bringen, erklärt Dubowy: „Ein Ausstieg aus der Ukraine wäre für Prigoschin einfacher als für Putin, dessen politisches Überleben daran hängt.“

Sarah Pagung nennt drei Punkte, die für die Ukraine in den kommenden Tagen entscheiden werden: „Erstens ist die Frage, wie viele Ressourcen der Konflikt bindet. Zweitens kommt es darauf an, ob sich jetzt die Moral der russischen Soldaten verändern wird. Und drittens ist die große Frage, welche Auswirkungen der Putschversuch auf das russische System hat. Selbst wenn Prigoschin scheitert, wird der ultimative Kontrollverlust Putins deutlich.“ Grundsätzlich sei es für die Ukraine besser, je länger der Putschversuch andauere.

Die Russlandexpertin warnt aber auch vor überzogenen Hoffnungen: „Wie es aussieht halten die russischen Verteidigungslinien trotz allem der Gegenoffensive stand. Und das besetzte Gebiet ist natürlich vermint und lässt sich nicht schnell erobern.“

Und auch in Russland wird es so schnell keinen Ausweg aus der angespannten Lage geben, vermutet Dubowy. „Für beide Parteien gibt es eigentlich nur die Flucht nach vorne. Putin wird sich nach seiner Rede mit nicht weniger zufrieden geben können als der Entwaffnung der Wagner-Truppe.“