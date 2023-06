Die Deutschen lieben ihre Privatjets: Grüne fordern nun höhere Gebühren

Kostenfrei bis 11:53 Uhr lesen

Champions League

Am 17. und 18. Juni hält der SC Magdeburg beim Final Four um die Trophäe in der Champions League die deutschen Fahnen hoch. Nach dem Meistertitel in der Vorsaison der nächste Schritt auf der Erfolgsleiter an der Börde. Architekt des Erfolges ist Bennet Wiegert, der eine in der Liga einzigartige Position einnimmt.