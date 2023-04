Pro Asyl hält die Verlängerung der Grenzkontrollen zu Österreich für rechtswidrig

Altkanzlerin erhält Bundesverdienstorden

SPD-Chefin Esken würdigt Merkel für „Integrität, Humor und diplomatisches Geschick“

An diesem Montag erhält Altkanzlerin Angela Merkel vom Bundespräsidenten das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung – wie zuvor nur ihre Amtsvorgänger Konrad Adenauer und Helmut Kohl. Die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, unterstützt diese Ehrung – und würdigt Merkel in den höchsten Tönen.