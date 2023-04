﻿Michael Kretschmer: Vergiftet Sachsens Ministerpräsident politische Debatten?

Dresden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wehrt sich zwar gegen das Urteil, er sei immer nur dagegen. Aber am Wochenende war er es dann doch wieder – also dagegen. Im Interview mit der „Bild“-Zeitung polterte er erneut gegen die Klimapläne der Ampelkoalition („Die Pläne dieser Regierung führen zu Deindustrialisierung und zu Aufruhr in der Bevölkerung“), das geplante Gesetz zur Heizungserneuerung („Die Politik wird damit einen großen Teil der Bevölkerung verlieren“) und die Grünen allgemein („Die Grünen haben das Grundvertrauen der Bevölkerung verspielt“).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kretschmer hat in den vergangenen Wochen und Monaten augenscheinlich Gefallen daran gefunden, sich als Kritiker zu positionieren. Kontroverse Entscheidungen werden von ihm gerne kommentiert. Die Abschaltung der Kernkraftwerke nannte Kretschmer beispielsweise „grundverkehrt“ – und erhielt damit prompt mehr Aufmerksamkeit als Regierungschefs anderer Bundesländer.

Kretschmer: „Das braucht kritischen Widerspruch“

In der Frage, wie man mit Russland aufgrund des Kriegs in der Ukraine verfahren sollte, nimmt er sowieso eine andere Position als viele westdeutsche Spitzenpolitiker ein. Er fordert seit Langem Verhandlungen mit der russischen Führung. Und in der Flüchtlingspolitik stellt er sich derzeit gegen die weitere Aufnahme afghanischer Ortskräfte, fordert von der Bundes­regierung eine „Zeitenwende“ in der Migrationspolitik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er mache nicht „Protest um des Protests willen“, reklamiert Kretschmer für sich. Er wolle die Diskussion konstruktiv führen: „Man kann Dinge verändern, das braucht ab und zu einen kritischen Widerspruch.“ Am Ende bleiben von ihm aber doch die knackigen Sätze in Erinnerung. Schadet Kretschmers Strategie dem politischen Diskurs? Ein Pro und Kontra von Antonie Rietzschel und Kai Kollenberg von den „Dresdner Neuesten Nachrichten“.

Antonie Rietzschel: Michael Kretschmer nimmt Ängste nicht nur ernst – er schürt sie

„Kretschmer ist in seiner politischen Funktion ein Vorbild – und derzeit spürt man bei ihm eine regelrechte Lust an der Eskalation“, sagt Antonie Rietzschel. © Quelle: Wolfgang Sens

Die Erinnerung ist fast verblasst, aber noch da: An einen Michael Kretschmer, der im Wahl­kampf 2019 noch all jene verfluchte, die alles schlecht machen. An einen CDU‑Politiker, der auf gute Gespräche und Aufbruchstimmung setzte, es schaffte, verschiedene progressive Akteure hinter sich zu vereinen. Ausgerechnet dieser Michael Kretschmer ist nun zum Schwarz­maler und Spalter geworden, der in AfD‑Manier Stimmung macht. Und so oft, wie der Ministerpräsident das Wort „Mainstream“ im Munde führt, könnte man glauben, er befinde sich im Widerstand wie so mancher Wutbürger.

Kretschmer ist ein Gefühlsmensch, er hat feine Antennen für Stimmungen – erst mal keine schlechten Voraussetzungen für einen Politiker. Problematisch wird es nur, wenn sich einer wie Kretschmer treiben lässt, Ängste nicht nur ernst nimmt – sondern auch noch schürt. Der Ministerpräsident fürchtete, die Sachsen müssten wegen der Energiepolitik der Ampel zu Weihnachten im Dunkeln sitzen, seit Monaten warnt er vor einer Deindustrialisierung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Flüchtlingskrise haben überforderte Landkreise und Bürgermeister in Kretschmer einen mächtigen Verbündeten – aber ebenso all jene Kräfte, die es für richtig halten, in Stadtratssitzungen herumzupöbeln oder lokale Entscheidungsträger zu bedrohen. Denn der öffentliche Widerspruch des Ministerpräsidenten zu dieser Art der Auseinandersetzung, er fehlt.

Nun ist es nicht allein die Aufgabe eines Ministerpräsidenten, politische Prozesse zu erklären, klare Kante zu zeigen, an einen respektvollen Umgang zu erinnern – sondern auch die der Akteure vor Ort. Doch Kretschmer ist in seiner politischen Funktion ein Vorbild. Derzeit spürt man bei ihm eine regelrechte Lust an der Eskalation. Etwa, wenn er angesichts der Klima­schutz­maßnahmen von SPD, Grünen und FDP einen „Aufruhr in der Bevölkerung“ vorhersagt.

Das Kalkül dahinter ist so schlicht wie gefährlich: Kretschmer glaubt offenbar immer noch ernsthaft daran, der AfD 2024 Wähler abluchsen zu können. Mit dieser Strategie und seiner Rhetorik verspielt er nicht nur die Möglichkeit, positive Akzente im Kampf gegen die Klimakrise zu setzen – er schadet dem Diskurs und der Demokratie.

Kai Kollenberg: Kretschmer übertreibt es nicht

Kai Kollenberg findet: „Kretschmer greift die Stimmungen und den Unmut auf. Er wäre auch ein schlechter Politiker, wenn er dies nicht tun würde.“ © Quelle: Christian Modla

Die Mimosenhaftigkeit mancher Grüner im Bund und in Sachsen ist erstaunlich: Seit Wochen reagieren sie dünnhäutig, wenn sich Ministerpräsident Michael Kretschmer zu Wort meldet und in deutlichen Sätzen vorwiegend die Ansichten der Grünen zerlegt, mit denen er auch im Freistaat im vierten Jahr die Regierungsgeschäfte führt. Zugegeben: Kretschmer formuliert nicht filigran, wenn er vor Aufständen in Folge grüner Energiepolitik warnt. Aber redet er deswegen Aufruhr und Angst herbei, wie der sächsische Energieminister Wolfram Günther twitterte? Fast müsste man Kretschmer dafür danken, dass er – auch mal breitbeinig – die Skepsis eines nicht unwesentlichen Teils der Bevölkerung aufgreift.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kretschmer ist nicht dagegen, weil er dagegen sein will. Wer ihm das unterstellt, hat ihm nicht richtig zugehört: Ja, er warnt vor einer verfehlten und ideologisierten Klima- und Energie­politik, die viele Bürger verprellt. Aber er zweifelt nicht an der Sinnhaftigkeit der Energie­wende und am Ziel, den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid signifikant zu reduzieren. Kretschmer hat nur die starke Sorge, dass die Hauruck-Klimapolitik der Ampel viel Vertrauen verspielt.

Mehr zum Thema Sachsens Ministerpräsident fordert Reparatur Michael Kretschmer: Bundesregierung ist in der Pflicht, Nord Stream 1 zu retten

Ähnlich verhält es sich beim russischen Krieg in der Ukraine. Kretschmer mag noch als Putin-Versteher verschrien sein, im Kern argumentiert er aber denkbar kühl: Ohne Russland gehe es eben international nicht. Das ist weniger ideologisch, als ihm seine Gegner unterstellen. In vielen Punkten lässt sich Kretschmers Kritik auf die einfache Frage reduzieren: Wem nützt eine moralisch einwandfreie Politik, wenn die Bürger nicht mitziehen?

Der Vorwurf des Populismus ist bei der Beurteilung von Kretschmer schnell bei der Hand. Denn der sächsische Regierungschef greift die Stimmungen und den Unmut auf. Er wäre auch ein schlechter Politiker, wenn er dies nicht tun würde. Allerdings übertreibt er es nicht.

Gemeinsam mit seinen Koalitionspartnern hat er vereinbart, dass die erneuerbaren Energien in Sachsen ausgebaut werden sollen. Er hat seine CDU davon überzeugt, dass sich bald Windräder über den heiß geliebten sächsischen Wäldern drehen dürfen. Kretschmer lässt kein gutes Haar an der Asylpolitik des Bundes, hat aber nie in Abrede gestellt, dass man Geflüchteten helfen muss und helfen will. Wenn er allein auf Umfragen schielte, würde er vermutlich anders handeln.

Dieser Artikel erschien zuerst bei den „Dresdner Neuesten Nachrichten“.