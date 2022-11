Prominenter Blogger Ronaghi im Iran aus Haft entlassen

„Nieder mit Xi Jinping“: Massive Anti-Regierungsproteste in Shanghai und weiteren Städten

Chinas Null-Covid-Strategie sorgt zunehmend für Unmut in der Bevölkerung des Landes. In der Millionenmetropole Shanghai forderten Hunderte Demonstrierende nun offen den Sturz von Präsident Xi Jinping. Auch in anderen Städten gibt es lauten Protest.