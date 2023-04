Prorussischer Blogger bei Anschlag getötet: Wer war Wladlen Tatarskij?

Am Sonntag erschütterte eine Explosion das Zentrum von Sankt Petersburg. Bei der Detonation in einem Café kam ein Mensch ums Leben: Wladlen Tatarskij – ein prorussischer Blogger und Kriegspropagandist. Der hatte zuvor öffentlich zu einem „patriotischen Abend“ in das Café „Stritfud-Bar No.1″ eingeladen. Dort soll eine junge Frau dem 40-Jährigen nach ersten Erkenntnissen eine goldene Büste überreicht haben, die schließlich explodierte und Tatarskij auf der Stelle aus dem Leben riss.

Bei dem Anschlag, der offenbar dem russischen Militärblogger galt, wurden 25 weitere Menschen verletzt. Doch wer war Wladlen Tatarskij, der eigentlich Maxim Fomin hieß?

Tatarskij soll in der Ukraine gekämpft haben

Tatarskij stammte aus dem Donbass in der Ostukraine. Nach der Maidan-Revolution in 2014 kämpfte Tatarskij zunächst als Aufständischer für die Unabhängigkeit des prorussischen Donbass. Später wandte sich der gebürtige Ukrainer dem Journalismus zu. Im Krieg in der Ukraine galt Tatarskij als kremlnaher Unterstützer der russischen Invasion. In seinem Blog verbreitete er Videos vom Frontgeschehen und gab zuletzt jungen russischen Soldaten Tipps, wie sie sich in den vordersten Linien verhalten sollten.

Einem Bericht der „BBC“ zufolge soll Tatarskij im Krieg in der Ukraine selbst zur Waffe gegriffen haben – für Russland. Er soll etwa selbst behauptet haben, dabei geholfen zu haben, Kampfdrohnen zu starten und Befestigungen zu bauen. Das habe ihn unter Militärbloggern zur Ausnahme gemacht, erklärt die „BBC“.

Ruhm nach extremen Aussagen zum Krieg

Auf Telegram folgten dem Getöteten zuletzt mehr als 560.000 Menschen. Hier berichtete er regelmäßig aus der Ukraine und aus dem Kreml. Tatarskij war besonders für seine flammende Kriegsrhetorik bekannt. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion von vier Regionen der Ukraine durch Russland im vergangenen Jahr postete Tatarsky ein Video, in dem er ankündigte: „Wir werden jeden besiegen, wir werden jeden töten, wir werden jeden ausrauben. Alles wird so sein, wie wir es wollen.“

Die ukrainisch-amerikanische Kolumnistin Julia Davis teilte am Sonntag nach der Tötung Tatarskijs zahlreiche Aussagen, die der Blogger in der Vergangenheit tätigte. In einem Interview mit einem russischen Medium soll er etwa behauptet haben, Ukrainer seien lediglich „geisteskranke Russen, die sie ‚heilen‘ werden, sobald Russland gewinnt“. Über die mutmaßlichen Gräueltaten in Butscha soll er behauptet haben, die Bilder würden dem Image Russlands zugutekommen:

Wenn ein Deutscher die Bilder aus Butscha sieht, dann wird er sich an die Geschichten seiner Großeltern erinnern. Darauf sollten wir anspielen und sagen: ‚Ja, genau so sind wir – Fürchtet euch vor uns!‘ Wladlen Tatarskij, getöteter Militärblogger über die mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen in Butscha

Auf Telegram sprach er außerdem vom „Heiligen Krieg gegen den Antichristen in der Ukraine“.

Tatarskij wegen Kriegskritik offenbar unter Beobachtung

Davis zufolge soll gegen Tatarskij aber auch ermittelt worden sein. Im Oktober 2022 berichtete die kremlkritische Tageszeitung „Nowaja Gaseta“: „Neun russische Militärblogger könnten wegen der Diskreditierung der russischen Armee angeklagt werden“ – darunter auch Tatarskij.

Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor sei damals vom Generalstabschef Valery Gerasimov persönlich beauftragt worden, Beiträge der Blogger zu untersuchen. Grund sei etwa „Kritik am Verteidigungsministerium und seiner Entscheidungen während der Spezialoperation in der Ukraine“, zitiert die „Nowaja Gaseta“ Gerasimov.

Immer wieder hatten russische Blogger und Anhänger der Kämpfertruppen in der Ukraine das russische Verteidigungsministerium im vergangenen Jahr öffentlich kritisiert. Das sogenannte Kadyrow-Prigoschin-Lager aus den Anführern der Tschetschenen und Wagner-Söldner galt lange als größter Kritiker an der russischen Kriegsführung. Inzwischen fahren viele einst kritischen Stimmen jedoch wieder eine kremltreue Linie.

Ukraine spekuliert auf inländischen Terrorismus

Die Ukraine vermutet indes inländischen Terrorismus. Der Präsidentenberater Mychajlo Podoljak spekulierte etwa, dass die innerrussische Opposition gegen die Invasion des Kremls in die Ukraine für die Tat verantwortlich sei. „Spinnen fressen einander in einem Einmachglas auf“, schrieb Podoljak auf Englisch auf Twitter. Die Frage, wann inländischer Terrorismus zum Instrument interner politischer Kämpfe werden würde, „war eine Frage der Zeit“.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 kam es in Russland zu verschiedenen Bränden und Explosionen ohne klaren Bezug zu dem Konflikt.

