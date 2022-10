Soziale Medien: Proteste im Iran erreichen auch Öl- und Gasindustrie

Im Iran sollen die Proteste gegen das Mullah-Regime inzwischen auch die Öl- und Gasindustrie erreicht haben. In sozialen Medien gibt es unbestätigte Berichte von Streiks in der Assalujeh Raffinerie am Persischen Golf.

Teheran. Bei den anhaltenden Unruhen im Iran soll es nach unbestätigten Berichten in sozialen Medien auch zu Protesten in der iranischen Öl- und Gasindustrie im Süden des Landes gekommen sein. In den Berichten vom Dienstag war auch von Streiks in der Assalujeh Raffinerie am Persischen Golf die Rede. In nicht verifizierbaren Videos rufen Arbeiter Parolen gegen die islamische Führung, einige von ihnen sollen verhaftet worden sein.

Keine offizielle Bestätigung der Streiks

Die Regierung in Teheran hat sich zu diesen Protesten bislang nicht geäußert. Der Nachrichtenagentur Ilna schrieb am Dienstag, es habe zwar Proteste gegeben, diese stünden jedoch im Zusammenhang mit der Entlassung von 20 Arbeitern.

Auslöser der Proteste war am 16. September der Tod der iranischen Kurdin Mahsa Amini (22) in Polizeigewahrsam. Sie soll ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben. Richteten sich die Proteste zunächst gegen die rigorosen Kleiderregeln, die die iranische Führung den Frauen seit der Islamischen Revolution 1979 aufgezwungen hat, stellen Demonstrantinnen und Demonstranten inzwischen die Systemfrage.

Basars wegen Protesten zeitweise zu

Während der Proteste war auch immer wieder von Streiks die Rede. So kursierten in den sozialen Medien Videos, in denen geschlossene Geschäfte zu sehen waren. In Teheran waren Basars, die als wichtige Wirtschaftszentren der Hauptstadt gelten, in den letzten Tagen geöffnet. Zeitweise mussten sie aber wegen der Proteste und gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten früher geschlossen werden.

Baerbock fordert EU-Sanktionen für den Iran nach Gewalt gegen Frauen „Wenn Frauen sicher sind, dann ist jeder sicher in einer Gesellschaft“, sagte Bundesaußenministern Annalena Baerbock. © Quelle: Reuters

Die iranische Wirtschaft leidet unter den Protesten. Die massiven Interneteinschränkungen haben Online-Geschäfte fast lahmgelegt und wegen der zunehmend gewaltsam verlaufenden Demonstrationen verkürzen Geschäfte ihre Öffnungszeiten.

Öl und Gas: Zentral für iranische Wirtschaft

Auch sollen laut Innenministerium mehr als 170 Banken beschädigt und zahlreiche Geldautomaten in Brand gesteckt worden sein. Ein Streik in der Öl- und Gasindustrie jedoch hätte noch gravierende Auswirkungen auf die iranische Wirtschaft. Der Öl- und Gasexport ist die Haupteinnahmequelle des Gottesstaates.

Der Iran befand sich schon vor Beginn der Proteste wegen der internationalen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Atomstreit in einer akuten Wirtschaftskrise. Die nationale Währung Rial verliert weiterhin an Wert, der Kurs der ausländischen Devisen stieg seit 2019 ums das Zehnfache.

Ein erhofftes Ende der Sanktionen über eine Einigung im Atomstreit ist laut Beobachtern nach dem gewaltsamen Durchgreifen gegen die Demonstranten vorerst vom Tisch.

RND/dpa