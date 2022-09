Proteste im Iran: Behörden geben keine neuen Opferzahlen bekannt

Neuer Omikron-Impfstoff: Nachfrage in SH steigt stark an

Deutlich mehr Menschen im Norden wollen sich erneut gegen Corona impfen lassen – das liegt am neuen, an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoff. In Kiel sind am Freitag die ersten Impfdosen verteilt worden. Für Frust sorgte die zunächst ungeklärte Frage nach der 5. Impfung. Dies soll jetzt passieren.