Regierung will Untersuchungsausschuss einsetzen – aber ohne Demonstranten

60 Torten warten beim 46. Weihnachtsmarkt in Bordesholm auf Genießer – die Landfrauen aus Bordesholm haben wieder für eine große Vielfalt am Büfett gesorgt. Zudem gibt es bei der Tombola 1000 Preise. Der eintägige Weihnachtsmarkt endet am zweiten Adventssonntag um 17 Uhr.