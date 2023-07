Holocaustüberlebender: Dann wird Israel ein Land, „das von Extremisten regiert wird“

Jerusalem. Gidon Lev hat ein Schild gebastelt. Das hält der 88‑Jährige seit Monaten bei Demonstrationen gegen die israelische Regierung von Premier Benjamin Netanjahu, genannt Bibi, in die Höhe. Darauf steht: „Bibi, du weckst bei mir, einem Überlebenden des Holocausts, schreckliche Erinnerungen. Lass uns reden, bevor es zu spät ist! Gidon Lev, 88 Jahre alt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den alten Mann im T‑Shirt strengen die Protesttage an. Nachlassen will er jedoch nicht, sagt er am „Tag der Störung“ im RND-Interview. „Es geht hier in Israel im Moment um alles, wofür ich mein Leben lang eingetreten bin.“

Wie sich Holocaustüberlebende unsterblich machen Die einen reden in virtuellen Räumen über ihre Erfahrungen in der Nazi-Zeit, andere lassen sich sogar als Hologramm per Smartphone befragen. Holocaustüberlebende ergreifen jetzt ihre letzte Chance, vom Grauen zu berichten und Ursachen zu benennen. Manche scheuen auf ihrer Mission nicht einmal Videos auf Tiktok. Was macht das mit der zukünftigen Erinnerungskultur? Hier lesen

Lev gehörte zu den Zehntausenden, die allein in der Küstenstadt Tel Aviv am Dienstag gegen den geplanten Umbau der Justiz durch die israelische Regierung demonstrieren, viele harrten bis in die Nacht zu Mittwoch auf den Straßen aus. Auch am internationalen Flughafen Ben Gurion sowie zu Kundgebungen in Jerusalem, Haifa und Beerscheba strömten jeweils Tausende Menschen zusammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gidon Lev, leben Sie gern in Israel?

Ja. Sehr gern sogar. Auch wenn wir heute in Schwierigkeiten stecken, liebe ich dieses kleine Land immer noch. Ich liebe das Land, die Menschen und das Meer. Ich liebe, was wir erreicht haben, und ich liebe sogar unsere Herausforderungen, denn wir können es zu einem besseren Ort für alle machen.

Seit Monaten gibt es Massenproteste in Israel. Was hat sich verändert?

Es gibt zu viel rechtsnationalen Extremismus und religiösen Einfluss in unserer Politik. Wir müssen dagegen ankämpfen und unsere Demokratie erhalten – eigentlich verbessern. Die Rechte ist eine Gefahr für die Existenz des Staates Israel als demokratisches Land. Das macht mir wirklich Sorgen. Aber wenn ich die Menschen sehe, die mit aller Kraft protestieren, dann fasse ich wieder Mut.

In Deutschland fragen sich nicht wenige angesichts der Hunderttausenden auf den Straßen Israels, wer eigentlich die Regierung gewählt hat. Wissen Sie das? Welche Macht haben die Anhänger Netanjahus?

Bibi hat eine Koalitionsregierung mit der extremen Rechten gebildet, um seine Macht zu erhalten. Er ist wegen Verbrechen angeklagt. Die extreme Rechte in Israel ist manchmal religiös und manchmal nationalistisch. Das Gleiche findet man auch in anderen Ländern, wie etwa in den USA. Es ist gar nicht so anders: ein autoritärer/populistischer Führer tut alles, um an der Macht zu bleiben, und lässt zu, dass Menschen mit extremen Ansichten zu viel Gewicht in unserer Gesellschaft und Politik haben. Ich glaube, dass die Mehrheit der Israelis die Überarbeitung der Justizstrukturen nicht unterstützt. Sie können dies bei den Protesten sehen. Israel hat seit der Ermordung von Rabin nicht mehr solche politischen Unruhen erlebt. Das beunruhigt mich und viele andere, und wir kämpfen hart dafür, dass Israel den Weg der Autoritären nicht einschlägt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Proteste richten sich speziell gegen Änderungen der Justizstrukturen in Israel. Was bedeuten diese Pläne konkret für Sie?

Israel ist ein kompliziertes Land. Wir haben viel zu überwinden und zu verbessern und stehen vor sehr ernsten Herausforderungen. Wenn Bibi und seine Regierung ihre Pläne umsetzen, befürchte ich, dass wir ein Land werden, das von Extremisten regiert wird, die die Rechte aller Bürger nicht schützen, und das ist für mich ein Albtraum.

Der 88-jährige Gidon Lev am 27. April 2023 bei einer Demonstration in Jerusalem. Auf seinem Schild ist zu lesen: „Bibi, du weckst bei mir, einem Überlebenden des Holocausts, schreckliche Erinnerungen. Lass uns reden, bevor es zu spät ist. Gidon Lev – 88 Jahre alt.“ © Quelle: RND

Diese Pläne bedeuten, dass die Trennung zwischen der Rechtsprechung und Regierung fast nicht mehr existiert. Wir brauchen die Justizstruktur, um das Gleichgewicht zu halten und über unsere Demokratie zu wachen. Ich sorge mich nicht nur um die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder, sondern um die Zukunft aller Menschen, die dieses Land ihr Zuhause nennen.

Wir können nicht zulassen, dass unsere Regierung die demokratischen Kontrollen und Gleichgewichte, die so wichtig sind, aushebelt. Gidon Lev (88), Holocaustüberlebender

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Israel feierte gerade seine Gründung vor 75 Jahren.

Wir sind seit 1948 so weit gekommen und stehen doch vor so vielen Herausforderungen. Wir können nicht zulassen, dass unsere Regierung die demokratischen Kontrollen und Gleichgewichte, die so wichtig sind, aushebelt. Denn welche Hoffnung haben wir sonst, unsere Herausforderungen zu bewältigen?

Sogar Unternehmen geben ihren Angestellten frei, um zu protestieren. Was treibt die Geschäftswelt dazu, die Demonstranten zu unterstützen?

Das politische Chaos und der Umbruch sowie die Möglichkeit, ein autoritärer Staat zu werden, schaden der israelischen Wirtschaft und sogar unserer Kreditwürdigkeit als Nation. Einige Unternehmen haben ihre Investitionen aus dem Land abgezogen. Start‑up-Unter­nehmen in Israel haben in den letzten Monaten weniger Mittel erhalten. Das ist schlecht für unser Land. Ich denke, dass die Unternehmen eine stabile Demokratie und eine gute Wirtschaft für alle wollen. Sie sind klug, wenn sie es ihren Mitarbeitern ermöglichen, die Demokratie zu unterstützen.

Wird der Protest zerstrittene Gruppen in Israel einen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die derzeitige Situation ist schlecht für das israelische Volk in wirtschaftlicher und diploma­tischer Hinsicht sowie in Bezug auf die Beziehungen zwischen den Israelis selbst. Es herrschen große Spannungen und Wut. All dies lenkt auch von den Problemen ab, mit denen die arabischen Israelis konfrontiert sind, wie dem organisierten Verbrechen und einer sehr hohen Mordrate in ihren Gemeinden. Netanjahu behauptet, Israel zu lieben, aber seine Mätzchen, um an der Macht zu bleiben, sagen genau das Gegenteil. Der andauernde Konflikt mit den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland eskaliert erneut, und Bibi denkt nur daran, an der Macht zu bleiben, anstatt ein faires, gerechtes Land zu führen, das sich bemüht, besser zu werden.

Wie oft haben Sie in den letzten Wochen protestiert?

Ich glaube, mindestens vier- oder fünfmal. Normalerweise versuche ich, früh zu kommen und darauf zu achten, dass ich Wasser mitbringe und meine bequemen Schuhe trage. Am Dienstag war ein sehr wichtiger Protest. Und ich war froh, dabei zu sein. Aber ich muss zugeben, dass ich müde wurde. Es war sehr heiß.

Hat sich das Verhalten der Sicherheitskräfte geändert?

Ich denke, die Sicherheitskräfte in Israel sind sich sehr wohl bewusst, was auf dem Spiel steht, und sie versuchen, ausgewogen zu sein. Innenminister Ben Gvir und andere Vertreter der extremen Rechten haben gesagt, die Polizei solle hart gegen Demonstranten vorgehen und sehr aggressiv sein. Ich glaube, es gab nur sehr wenige Fälle, in denen einzelne Mitglieder der Sicherheitskräfte tatsächlich so gehandelt haben. Es gibt immer ein paar faule Äpfel. Doch im Allgemeinen versuchen die Sicherheitskräfte, ihre Arbeit so gut wie möglich zu machen.

Haben Sie keine Angst, dass Ihnen etwas passieren könnte? Sie sind mit 88 Jahren nicht mehr der Jüngste. Warum lassen Sie es nicht die anderen machen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn ich andere protestieren lassen würde, was würde ich dann tun? Einfach danebenstehen und ihnen zujubeln? Wenn ich fest an die Demokratie glaube und daran, dass dies ein einiger­maßen freies Land für alle seine Bürger und Bürgerinnen ist, dann muss ich mich engagieren. Es spielt keine Rolle, wie alt ich bin, solange ich es kann. Als ich ein Kind war, während der Zeit des Dritten Reiches, konnte ich mich nicht äußern. Ich habe nicht verstanden, was passiert ist. Aber heute habe ich die Möglichkeit, meine Meinung zu sagen, kritisch zu sein und sogar zu protestieren. Warum sollte ich darauf verzichten?

Was den derzeitigen Premierminister betrifft, so muss ich leider sagen, dass er weder für dieses Land noch für irgendjemanden darin gut ist. Gidon Lev (88) Holocaustüberlebender

Halten Sie eine Diktatur in Israel für möglich, wie manche befürchten?

Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Zumindest hoffe ich das nicht.

Was ist Ihre größte Hoffnung für Israel?

Meine größte Hoffnung für Israel ist, dass es sich zu einem freien, fairen, demokratischen, humanen Land und einer Gesellschaft für alle seine Bürger und Bürgerinnen entwickeln kann, einschließlich der Palästinenser, einschließlich säkularer oder religiöser jüdischer Israelis, einschließlich christlicher oder muslimischer Israelis, einschließlich der LGBTQ-Gemeinschaft. Es steckt so viel Potenzial in allen, die diesen Ort ihr Zuhause nennen. Wir können zusammenleben und ein großartiges Land sein. Aber dazu brauchen wir eine großartige Führung. Was den derzeitigen Premierminister betrifft, so muss ich leider sagen, dass er weder für dieses Land noch für irgendjemanden darin gut ist.