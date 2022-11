﻿Thüringens Innenminister zu Protesten: „Ich sehe das Potenzial zu einer weiteren Radikalisierung“

Thüringens Innenminister Georg Maier hat seine Kollegen aus den ostdeutschen Ländern für Freitag nach Erfurt eingeladen. Er will dort über die Proteste für Russland und gegen steigende Energiepreise sprechen. Dabei verweist Maier auch auf die andere soziale Lage als in Westdeutschland.

Herr Maier, Sie haben die Innenminister der ostdeutschen Länder für Freitag nach Erfurt eingeladen. Warum?

Weil wir im Osten ein Protestgeschehen haben, das sich signifikant vom Westen unterscheidet.

Inwiefern?

Das Mobilisierungs­potenzial ist deutlich größer. Auch in kleineren Orten schaffen es Organisatoren, über 1000 Leute auf die Straße zu bekommen. Das hat unter anderem mit der wirtschaftlichen und sozialen Situation zu tun.

„Die aktuelle Krise wirkt bei den Menschen hier viel existenzieller“

Wie stellt sie sich aus Ihrer Sicht dar?

Die aktuelle Krise wirkt bei den Menschen hier viel existenzieller. Das Lohnniveau ist unverändert deutlich geringer. Von der Anhebung des Mindestlohns profitieren allein in Thüringen 200.000 Menschen. Das ist fast ein Viertel der Beschäftigten. Die Lohnlücke beträgt 25 bis 27 Prozent. Die Vermögenssituation kommt verschärfend hinzu.

Das durchschnittliche Vermögen liegt im Osten bei 55.000 Euro, im Westen ist es mehr als doppelt so hoch. Wer mehr verdient und auf der hohen Kante hat, der kommt in der Krise besser klar als diejenigen, die auch ohne Krise am Monatsende nichts mehr übrig haben. Im besten Fall fällt bei ihnen der nächste Urlaub ins Wasser, im schlimmsten Fall steht der Gang zur Tafel an. Das ist das eine.

Und das andere?

Das andere ist, dass es hier teilweise eine andere Weltsicht gibt, insbesondere in der älteren Generation. Bei Menschen, die das Bildungssystem der DDR durchlaufen haben, ist eine skeptische Betrachtung der USA und der Nato noch weit verbreitet. Da fällt es der Propaganda aus Russland leichter, wonach die Nato eine große Mitschuld an dem Konflikt mit der Ukraine trägt. Die These wird ja auch von der AfD propagiert. Sie hat hier nach jüngsten Umfragen ein Potenzial von 30 Prozent und könnte bei der nächsten Landtagswahl beinahe alle Direktmandate gewinnen.

Was erhoffen Sie sich angesichts dessen von der Konferenz?

Wir sollten die Prävention länderübergreifend stärken und müssen uns über rechtsextremistische Gruppen austauschen. Welche Männer – und es sind fast nur Männer – stecken wo dahinter? Nicht alle Demonstrationen in Thüringen sind rechtsextrem unterwandert. Es ist auch nicht die Mehrheit, die demonstriert, und es gibt Versammlungen aus dem bürgerlichen Spektrum. Allerdings haben auch dort viele Menschen keine Berührungsängste gegenüber Rechtsextremisten und Unterstützern Russlands. Diese Distanzlosigkeit ist ein Alarmzeichen. Dabei möchte ich noch etwas ergänzen.

Nämlich?

Ich möchte keinen Alarmismus verbreiten. Aber ich sehe das Potenzial zu einer weiteren Radikalisierung. Denn die Unterbringung von Geflüchteten ist ja jetzt auch wieder ein Thema. Und es hat in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern bereits Übergriffe gegeben. Man darf das Radikalisierungs­potenzial im Umfeld der Versammlungen deshalb nicht gering schätzen, sondern muss es sehr ernst nehmen. Der Mord an Walter Lübcke hatte seinen Ursprung bei einer Versammlung zur Unterbringung von Geflüchteten. Wir müssen uns daher nicht zuletzt überlegen, wie wir den Schutz von Einrichtungen verbessern können.