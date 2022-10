﻿Für immer im Empörungsmodus? Warum Ostdeutschland nie zur Ruhe kommt

Vor allem in Ostdeutschland gehen Menschen wieder auf Straße, gegen die hohen Energiepreise, aber auch gegen die Russland-Politik der Bundesregierung. Für Historiker, Schriftsteller oder Journalisten mit ostdeutschen Wurzeln ist das Ausdruck einer tief sitzenden Unzufriedenheit und Demokratieskepsis, die tief sitzt und biografische sowie historische Wurzeln hat.

Empörte Menschen, die auf die Straßen gehen und ihren Unmut herausschreien: Gegen die hohen Energiepreise, gegen die Politik der Bundesregierung angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine, vor allem in ostdeutschen Städten. Allein am Tag der Deutschen Einheit Anfang Oktober demonstrierten mehr als 100.000 Menschen nach Schätzungen der Polizei bei Dutzenden Kundgebungen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Heute sind es Energiepreise und die Russlandpolitik, vor Monaten trieb die Menschen noch Zweifel an der Corona-Politik und am „Impfzwang“, davor wurde eine Islamisierung des Abendlandes befürchtet, Bevölkerungsaustausch, etc. Warum entlädt sich vor allem in Ostdeutschland ein mitunter maßlos erscheinender Zorn auf den Straßen? „Zukunftsängste und Unzufriedenheit sind im Osten stärker, weil man hier schon viele Krisen und Umbrüche erlebt hat“, erklärt der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer. Doch nicht allein das macht den Unterschied.