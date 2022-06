Protokoll einer besonderen Auslandsreise mit Annalena Baerbock

Außenministerin Annalena Baerbock hatte eigentlich eine Marathon-Reise nach Pakistan, Griechenland und in die Türkei geplant. Doch kurz nach Ihrer Ankunft in Pakistan wurde Sie Corona-Positiv getestet. Die Reise musste abgebrochen werden. Mit dabei war die RND-Chefkorrespondentin Daniela Vates. Sie berichtet in „Unsere Story“ über eine ganz besondere Auslandsreise.

Podcast „Unsere Story“: Hier anhören

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt.

Die Geschichte hinter der Reportage: Im Recherchepodcast „Unsere Story“ erzählen Autoren des RedaktionsNetzwerks Deutschland von ihren spannendsten Recherchen und Begegnungen – und diskutieren gleichsam im Kollegengespräch mit dem RND-Redakteur Dennis Pyzik das Hintergrundthema der Woche.

Wie kommt man an Informationen? Was passiert, wenn die Mikrofone aus ist und der Block zur Seite gelegt wird? Und wer wird nun eigentlich wirklich der nächste Kanzler?

„Unsere Story“ nimmt sich jede Woche ein Thema aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft vor und diskutiert es direkt mit den Autoren des RedaktionsNetzwerks Deutschland – informativ, hintergründig und unterhaltsam.