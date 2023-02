﻿Dieser Mann sorgt dafür, dass die Bahn in der Ukraine selbst im Krieg pünktlich ist

Kiew. Olexandr Kamischin sieht eher nicht so aus, wie man sich den Chef eines Staats­unternehmens vorstellt: Die Haare an den Kopfseiten kurzrasiert, oben sind sie länger und nach hinten zum Zopf geflochten – mit der Frisur erinnert der Bartträger eher an einen Hipster. Tatsächlich steht der 38-Jährige der ukrainischen Eisenbahn­gesellschaft Ukrzaliznytsia vor.

Kamischin genießt eine Popularität, wie sie für diesen Posten auch eher untypisch ist. Er hat die Bahn nicht nur pünktlich, sondern „sexy“ gemacht, wie er selbst sagt – an Selbst­bewusstsein mangelt es dem früheren Investment­banker nicht. Seinen größten PR-Coup hat Kamischin vor wenigen Tagen gelandet: indem er US-Präsident Joe Biden mitten im Krieg per Sonderzug nach Kiew brachte.

„Rail Force One“ statt Flugzeug

Zivile Flugzeuge können die Ukraine seit Kriegsbeginn vor einem Jahr nicht mehr ansteuern, das gilt selbst für die „Air Force One“ des amerikanischen Präsidenten. Bahnchef Kamischin hat daraufhin die „Rail Force One“ aus der Taufe gehoben, jenen Zug, mit dem Biden reiste. Wochenlang habe die ukrainische Eisenbahn den bislang prominentesten Besuch vorbereitet, sagt er dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) bei einem Interview im Hauptbahnhof von Kiew.

Von den 24 Stunden in der Ukraine habe Biden 20 Stunden im Zug auf dem Weg nach Kiew und zurück nach Polen verbracht, schrieb Kamischin auf Twitter. „Deshalb war es wichtig, dass wir uns angemessen um ihn kümmern. Und das haben wir getan.“ Dazu hat Kamischin ein Foto veröffentlicht, das Biden in einer Art Büroabteil zeigt, der US-Präsident studiert am Tisch Papiere. Auf einem anderen Bild ist Biden im Gang eines Abteilwagens zu sehen, die Vorhänge an den Fenstern sind zugezogen. Der Besuch wurde aus Sicherheits­gründen bis zuletzt geheim gehalten.

Nach der Visite warb Kamischin um Verständnis dafür, dass es deswegen zu Verspätungen im Bahnverkehr gekommen ist. „Wir mussten einige unserer Züge verzögern, um der #RailForceOne Vorrang zu geben“, schrieb er auf Twitter. „Das war schmerzhaft für mich und mein Team, aber ich musste das tun. Deshalb sind gestern nur 90 Prozent unserer Züge pünktlich angekommen. Ich entschuldige mich dafür.“

Ukrainische Züge kommen erstaunlich gut an – trotz Krieg

Kamischin sagt, normalerweise kämen mehr als 90 Prozent der ukrainischen Züge pünktlich an, an guten Tagen 98 Prozent.

Bei der deutschen Bahn kommen 92,2 Prozent der Züge im gesamten Personenverkehr pünktlich, im Fernverkehr aber nur 73,2 Prozent – allerdings gelten Züge in Deutschland erst ab der sechsten Minute als verspätet, in der Ukraine schon ab der fünften. In Deutschland herrscht zudem kein Krieg.

Und sie fährt und fährt: Hier steuert Juri Haiduk einen Zug der ukrainischen Bahn. © Quelle: Stanislav Krupar

Den russischen Überfall auf sein Land will Kamischin aber nicht als ein Argument für schlechte Performance gelten lassen. Auf Twitter – wo der Bahnchef seit knapp einem Jahr mehr als 1300 Tweets gesendet hat und wo ihm mehr als 46.000 Menschen folgen – hat er den Hashtag #WarIsNotAnExcuse geprägt: „Krieg ist keine Entschuldigung“ für Verspätung oder für schlechten Service, das betont Kamischin immer wieder.

„Dahinter steckt keine Magie“

Während in Westeuropa schon schlechtes Wetter zu Zugausfällen führen kann, fährt die einst verschlafene ukrainische Bahn auch bei Beschuss. Dass sie Pünktlichkeits­werte hat, die angesichts des Krieges eben doch spektakulär erscheinen, sei kein Hexenwerk, meint Kamischin. „Dahinter stecken keine Magie und keine Geheimnisse. Man muss dem ganzen Team die Botschaft übermitteln, dass es wichtig ist, pünktlich zu sein.“

Jeden Morgen überprüfe er die Statistik. Wenn da etwas nicht stimme, spreche er mit den Verantwortlichen. „Und jeder weiß, dass ich nicht mit jemandem fünfmal über dasselbe Thema reden möchte.“

Unter Kamischins Management hat die ukrainische Bahn einen bemerkenswerten Imagewandel durchgemacht. „Die Eisenbahn war früher nicht so sexy, sie war eine Katastrophe“, sagt der Bahnchef. „Irgendwie sind wir cool geworden.“ Jeder in der Ukraine liebe die Bahn inzwischen. „Wenn du jetzt auf der Straße sagst, dass du Eisenbahner bist, werden dir die Leute die Hand schütteln, dich umarmen und dir etwas zu essen geben.“ Kamischin fügt hinzu: „Jeder will sexy sein, oder?“ Den genauen Zeitpunkt des Wandels könne er nicht benennen. „Den habe ich nicht mitbekommen, weil ich zu beschäftigt war.“

„Wenn du jetzt auf der Straße sagst, dass du Eisenbahner bist, werden dir die Leute die Hand schütteln, dich umarmen und dir etwas zu essen geben.“ Olexandr Kamischin, Bahnchef der Ukraine

Kamischin hält nicht nur die Bahn am Laufen, er baut das Netz sogar noch aus. Im November nahm die Bahn erstmals seit 24 Jahren wieder die Verbindung von Kiew in die moldawische Hauptstadt Chisinau auf.

Im Krieg haben die Eisenbahner Beeindruckendes geleistet. Das Unternehmen ist von kaum zu überschätzender Bedeutung für die Anstrengungen der Ukraine, die sich seit einem Jahr gegen den Angriff des viel größeren Nachbarn Russland zur Wehr setzen muss. Vier Millionen Menschen seien per Bahn aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit gebracht worden, sagt Kamischin – und übrigens auch 120.000 Haustiere. Mehr als 300.000 Tonnen humanitäre Hilfsgüter seien zu notleidenden Menschen transportiert worden. Mehr als 300 Politiker­delegationen wie die von Biden – und wie die von Bundeskanzler Olaf Scholz im Juni – seien per Bahn in die Ukraine gekommen.

Keine Ausrede: Die Bahn in der Ukraine fährt auch im Krieg. © Quelle: Stanislav Krupar

Mit Lazarett­zügen, bei denen die ukrainische Bahn mit der Hilfs­organisation Ärzte ohne Grenzen zusammen­arbeitet, seien bei fast 100 Fahrten knapp 3000 Verwundete aus den Kampfgebieten gebracht worden, sagt Kamischin. Die Bahn habe auch die Leichen von Tausenden russischen Gefallenen an die Grenze gebracht, und zwar mit Kühlwaggons. Die Russen ließen ihre Toten häufig auf dem Schlachtfeld zurück. „Wir wollen auch im Krieg Menschen bleiben“, sagt Kamischin dazu, dass seine Züge die sterblichen Überreste von Angreifern transportieren. Der Bahnchef will darüber zwar nicht sprechen, seine Züge fahren aber auch schwere Waffen durchs Land, die der Westen liefert.

Ein Zug zeigt Freiheit an

Als die ukrainischen Truppen im vergangenen Jahr die russischen Besatzer aus Gegenden im Osten und Süden des Landes vertrieben, sorgte Kamischin dafür, dass die Bahn den Betrieb dorthin so schnell wie möglich wieder aufgenommen hat. Damit setzt er auch ein starkes Zeichen: Kaum etwas verdeutlicht die Befreiung von Städten wie Cherson mehr, als wenn dort wieder ein ukrainischer Zug in den Bahnhof einfährt. Kamischin besuchte Cherson zwei Tage nach der Befreiung im vergangenen November, persönlich ging er die beschädigten Gleise auf der Strecke ab. Nach nur einer Woche war die Strecke wieder so weit hergestellt, dass der erste Zug Cherson erreichen konnte.

Kamischin selbst scheut das Risiko nicht, schließlich sind auch seine Mitarbeiter im Krieg Gefahren ausgesetzt. Die bitterste Statistik, die der Chef auswendig kennt, ist diese: 344 seiner Mitarbeiter sind demnach seit Kriegsbeginn getötet worden, 788 weitere sind verletzt worden. „Nichts ist schlimmer, als Menschen zu verlieren“, sagt er. 9200 Eisenbahner kämpften in der Armee, bezögen aber weiter ihr Gehalt von der Bahn. Auch Züge und Bahnhöfe würden von den Russen angegriffen. Besonders verheerend war der Beschuss des überfüllten Bahnhofs von Kramatorsk in der Ostukraine, bei dem im April Dutzende Zivilisten getötet wurden.

Lokführer Juri Haiduk ist gerade mit dem Intercity aus der ostukrainischen Stadt Charkiw in den Bahnhof von Kiew eingefahren, pünktlich um 14.53 Uhr. Um 15.48 Uhr geht es dieselbe Strecke wieder zurück. Im vergangenen Monat ist Bundes­außenministerin Annalena Baerbock bei einem Besuch in der Ukraine im Intercity auf dieser Route gereist. Haiduk fährt einen modernen Hochgeschwindigkeitszug aus südkoreanischer Produktion, angeschafft wurde er zur Europa­meisterschaft 2012. Der Lokführer sagt, am gefährlichsten sei seine Arbeit kurz nach Kriegsbeginn gewesen, als Menschen unter Beschuss mit der Bahn aus Charkiw gebracht worden seien.

Haiduk erzählt, er sei schon als kleiner Junge von der Eisenbahn fasziniert gewesen. 1987 habe er dort angeheuert, damals gehörte die Ukraine noch zur Sowjetunion. Er habe nie gedacht, dass so etwas wie der der jetzige Krieg noch möglich sei. „Aber der 24. Februar hat unser Leben geändert“, erinnert sich der 53-Jährige mit Blick auf den Tag des russischen Angriffs vor einem Jahr. „Was unmöglich erschien, ist möglich geworden.“ Haiduks Assistent Juri Sibin sagt, am schwierigsten sei im Krieg, dass die Familie so weit entfernt sei. Die Ehefrau des 36-Jährigen und sein zwei Jahre alter Sohn leben in Kiew. Durch seinen Job verbringt er rund 15 Nächte im Monat in anderen Städten.

231.000 Menschen aus Eisen

Kamischin ist stolz auf seine Truppe, der Eisenbahner nennt sie „Iron People“, auf Deutsch in etwa „Eisenmenschen“. 231.000 Menschen arbeiten für Ukrzaliznytsia. Manche Menschen würden die Bahn „eine zweite Armee“ nennen, sagt er, „so diszipliniert sind wir“. Der 38-Jährige hat seine Aufgabe ein halbes Jahr vor Kriegsbeginn angetreten. Er werde an der Spitze der Bahn bleiben, bis Präsident Wolodymyr Selenskyj ihn bitte, abzutreten. „Das ist für mich kein Job, sondern ein Dienst.“

Ein Dienst, auf den die Ukraine mindestens für die Dauer des Krieges angewiesen bleiben dürfte. Wann er glaube, dass dieser Krieg zu Ende gehe? „Er wird enden, wenn wir unseren Sieg feiern“, sagt Kamischin. „Nur am Anfang haben Menschen gesagt, wir wollen, dass dieser Krieg schneller vorübergeht. Dann haben sie angefangen zu sagen, wir wollen, dass dieser Krieg mit einem Sieg endet – egal, wie lange er dauert.“

Der russische Präsident Wladimir Putin habe einen schweren Fehler begangen, indem er „Sklaven“ in den Krieg gegen freie Menschen geschickt habe. „Wir haben gezeigt, dass wir kämpfen können“, sagt Kamischin. „Und wir werden zeigen, dass wir standhalten.“

Mitarbeit: Yurii Shyvala