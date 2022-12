Medienbericht: Hersteller wollen defekte Puma-Panzer bis Jahresende reparieren

Die Rüstungskonzerne Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) haben angekündigt, alle 18 defekten Puma-Schützenpanzer noch in diesem Jahr zu reparieren. Das berichtet das „Handelsblatt“. Noch haben sich die Hersteller demnach allerdings selbst kein Bild von den defekten Systemen machen können.

Die Einschätzung, die Fahrzeuge noch in diesem Jahr wieder einsatzbereit zu machen, beruhe nur auf Informationen der Bundeswehr. Offiziell wollten sich beide Unternehmen dazu nicht äußern.

Puma-Panzer nach Schießübungen untauglich

Mit den Puma-Panzern wollte die schnelle Eingreiftruppe der Nato VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) im kommenden Jahr ihre Einsatzfähigkeit gegenüber Putin demonstrieren. Nach Schießübungen war jedoch keines der 18 Fahrzeuge noch einsatztauglich. Die Verteidigungsministerin Lambrecht hatte danach entschieden, die geplante Nachbeschaffung vorerst auf Eis zu legen. Stattdessen soll die Bundeswehr für VJTF mit Panzern vom bewährten, aber auch durchaus betagten Typ Marder aus den Siebzigerjahren ausgestattet werden.

Für die Hersteller der Puma-Panzer geht es also um viel. Gelingt es nicht, die festgestellten Mängel zu beseitigen und die Panzer instand zu setzen, würde man über einen Ausstieg nachdenken. Nicht nur der Folgeauftrag steht also demnach in Frage, sondern auch ob die vereinbarte Nachrüstung an bereits beschafften Panzern umgesetzt werden wird, so Lambrecht.

RND/kb