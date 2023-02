Putin fordert stärkere Spionageabwehr gegen westliche Geheimdienste

Nach Einbruch in Blunk: Tatverdächtige in Leezen festgenommen

Zwei Männer sind am Freitag nach einem Einbruch in Blunk festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, verfolgte sie das Auto der beiden und fasste die mutmaßlichen Täter in Leezen. Dennoch suchen die Ermittler Zeuginnen und Zeugen.