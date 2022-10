„Terrorakt“: Putin gibt Ukraine Schuld an Explosion auf Krim-Brücke

Die Schwäche der FDP ist eine Sollbruchstelle für die Ampelkoalition in Berlin

Eva Quadbeck

Die CDU wird in Niedersachsen wahrscheinlich auch in die Opposition gehen müssen. Für die Ampel in Berlin gibt es dennoch keinen Grund zu triumphieren. Eine weitere Stärkung von Rot-Grün wird Unwucht in die Regierungskoalition auf Bundesebene bringen. Und die Stärke der AfD ist alarmierend.