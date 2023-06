Putin räumt ein: Wagner-Armee von Prigoschin komplett vom Staat bezahlt

Kremlchef Wladimir Putin hat erstmals eingeräumt, dass die Wagner-Armee des Geschäftsmanns Jewgeni Prigoschin vollkommen vom Staat finanziert wurde. „Wir haben diese Gruppe komplett finanziert“, sagte Putin am Dienstag der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge bei einem Treffen mit Soldaten. Jeder solle davon erfahren.

„Wir haben die Soldaten und Kommandeure dieser Gruppe immer mit großem Respekt behandelt“, so der Kremlchef weiter. „Sie zeigten ebenfalls Heldentum und Selbstaufopferung, aber auch diejenigen, die für diese Wagner-Kompanie dienten und arbeiteten, wurden im Land respektiert.“

Russland zahlte Wagner 930 Millionen Euro plus Versicherungskosten

Putin hatte die Wagner-Leute am Samstag angesichts ihres inzwischen beendeten Aufstands als „Verräter“ bezeichnet. Nach Darstellung Putins erhielt die Gruppe von Mai 2022 bis Mai 2023 insgesamt 86,26 Milliarden Rubel (rund 930 Millionen Euro) aus dem Staatshaushalt für Gehälter und Bonuszahlungen. Darüber hinaus seien 110,12 Milliarden Rubel (rund 1,18 Milliarden Euro) für Versicherungsleistungen bereitgestellt worden. Offiziell nennt sich die Wagner-Armee ein privates Militärunternehmen.

Beobachter waren schon lange davon ausgegangen, dass die Wagner-Gruppe mit staatlichen Geldern finanziert wird. Die öffentlichen Aussagen Putins zu diesem Zeitpunkt werfen jedoch Fragen über die Zukunft der Wagner-Gruppe auf. Der Kremlchef könnte damit die Linie des russischen Verteidigungsministeriums stärken wollen, das zum 1. Juli alle Privatarmeen unter ihren Befehl stellen und in die russische Armee eingliedern will. Dagegen hatte Wagner-Chef Prigoschin vehement protestiert.

Wagner-Chef Prigoschin versucht sich nach gescheiterter Rebellion zu erklären Der ehemalige Vertraute von Präsident Putin betonte, er habe mit dem Aufstand nur seinem Ärger über das Verteidigungsministerium Luft machen wollen. © Quelle: dpa

Ob Putin weiter an der Wagner-Gruppe festhalten will, ist unklar. Am Montagabend hatte er behauptet, dass Prigoschin in Belarus mit seinen Kämpfern Zuflucht finden könne. Er bezeichnete die abtrünnigen Wagner-Leute als „Verräter“. Dem Moskau gegenüber loyalen Teil der Wagner-Truppe bot Putin erneut an, Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium zu schließen. Nach Angaben von Wagner-Boss Prigoschin seien dazu aber angeblich nur 1 bis 2 Prozent seiner Kämpfer bereit.

RND/dpa/scs