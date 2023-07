„Putin hat bei Nato-Beitritten kein Vetorecht“: Ex-Nato-Chef rät, die Ukraine baldmöglichst aufzunehmen

Anders Fogh Rasmussen, früherer Ministerpräsident von Dänemark, war von 2009 bis 2014 Generalsekretär der Nato. Früher als andere warnte der Liberal-Konservative aus Kopenhagen vor der Aggressivität Russlands unter Wladimir Putin. Früher als andere setzte er sich für ein engeres Zusammenrücken der Ukraine mit der EU ein.

In den Wochen vor dem Nato-Gipfel in Vilnius warb Rasmussen hinter den Kulissen in den Hauptstädten der Allianz für konkrete Schritte zum Beitritt der Ukraine. Seinen Fahrplan stimmte er mit Andrij Jermak ab, dem politischen Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. „Vilnius darf kein Gipfel der leeren Worte werden“, betonte Rasmussen am Wochenende im Gespräch mit RND-Chefautor Matthias Koch.

Herr Rasmussen, vielen Europäer ist etwas unbehaglich, wenn sie an eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine denken. Manche sehen darin ein neues Sicherheitsrisiko.

Ich plädiere für die genau umgekehrte Sichtweise. Die Ukraine hat sich doch gerade als militärisch überraschend stark erwiesen. Mit diesem Land als neuem Alliierten in der Nato wäre in Wirklichkeit das gesamte Bündnis stärker denn je. Nicht nur die Ukraine, alle Staaten des Bündnisses würden davon profitieren.

Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen spricht2019 auf einem Demokratie-Gipfel im Königlich Dänischen Theater mit einem Gast. © Quelle: Steffen Trumpf/dpa

Haben Sie keine Angst, dass wir mit einem Nato-Beítritt der Ukraine eine vom russischen Präsidenten Wladimir Putin gezogene rote Linien überschreiten?

Die Nato war und bleibt offen für Staaten, deren Regierungen und Parlamente sich, wie jüngst in Finnland und Schweden, für eine Mitgliedschaft entscheiden. Putin hat an dieser Stelle gar nichts zu sagen, er hat da kein Vetorecht, er muss sich wirklich raushalten. Was immer er als rote Linien definiert oder empfindet, kann uns ehrlich gesagt egal sein.

Wir hören doch aber immer wieder düstere Drohungen aus Moskau, oft auch unter Hinweis auf Russlands Nuklearwaffen.

Putin stößt, das ist wahr, seit mehr als zwei Jahrzehnten immer wieder Drohungen aus. Immer wieder hat er ja auch tatsächlich zu Gewalt gegriffen, in Tschetschenien, in Georgien, in Syrien. Zur Wahrheit gehört aber auch: Um Nato-Staaten hat er stets einen Bogen gemacht. In keinem einzigen Fall folgten, wenn das westliche Bündnis ins Spiel kam, auf Putins drohende Worte jemals Taten. Die kleinen baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen zum Beispiel wären vielleicht längst einer russischen Aggression zum Opfer gefallen. Weil sie aber Mitglieder der Nato sind, schreckt Putin vor einem Angriff zurück.

Muss man nicht, wenn man die Ukraine als neues Mitglied aufnehmen will, erstmal abwarten, bis der Krieg vorbei ist?

Das wäre ein strategischer Fehler mit gefährlichen Konsequenzen. Wohin führt denn eine solche Festlegung? Im Ergebnis geben wir damit doch Putin die komplette Entscheidungsgewalt in die Hand: Er muss nur immer wieder den Krieg ein bisschen fortsetzen - - schon kann er den Nato-Beitritt der Ukraine solange verhindern, wie er will. Auf diese Art verlängert man den Krieg ins Unendliche.

Halten Sie es für denkbar, nur Teile der Ukraine, etwa eine West-Ukraine, in die Nato aufzunehmen?

So etwas ist natürlich kompliziert, und alles hängt am Ende von den Entscheidungen der Ukraine ab, aber es ist jedenfalls nicht unmöglich. Und es kann einen stabilisierenden Effekt auf ganz Europa haben. Denken Sie an den Nato-Beitritt Westdeutschlands im Jahr 1955.

Da wurde doch aber immerhin schon seit zehn Jahren nicht mehr geschossen.

Es gibt viele Unterschiede, gar keine Frage. Aber es gibt eben auch mögliche Parallelen. Man könnte zum Beispiel verabreden, dass Beistandspflichten gemäß Artikel 5 des Nato-Vertrages nur ausgelöst werden durch Angriffe auf jene Teile des ukrainischen Territoriums, in denen die Regierung in Kiew derzeit die tatsächliche Hoheitsgewalt ausübt.

Das klingt nach gestrichelten Linien im Atlas, nach Passierscheinabkommen und nach Checkpoint-Charlie-Atmosphäre. Ist die Ukraine denn zu den dazu eventuell nötigen Zugeständnissen oder Zwischenschritten bereit?

In Zukunft wird es um eine Fülle sehr schwieriger Detailfragen gehen, die heute noch niemand beantworten kann. Wichtig ist aber, dass wir bereits jetzt für alles einen Rahmen schaffen und die nötigen grundsätzlichen Klärungen hinbekommen. Dazu gehört erstens, dass wir der Ukraine einen zügig begehbaren Weg zur Mitgliedschaft aufzeigen, ähnlich wie im Fall von Schweden und Finnland. Dazu gehört zweitens, dass wir Detailfragen aller Art künftig vertrauensvoll in einem Nato-Ukraine-Rat besprechen, der idealerweise rund um die Uhr für eine enge politische Abstimmung zwischen Kiew und dem westlichen Bündnis sorgt. Wenn wir dies alles jetzt in Vilnius anschieben, könnte der nächste Nato-Gipfel, im Juli 2024 in Washington, bereits eine förmliche Einladung an Kiew aussprechen, dem Bündnis beizutreten. Von da an könnten, bis zum tatsächlichen Beitritt, vorläufige Sicherheitsgarantien durch einzelne Staaten ausgesprochen werden.

Manche sehen in all dem ein Rezept für eine Eskalation des Kriegs.

Es ist, glauben Sie‘s mir, ein Rezept für den Frieden. Wir alle müssten doch eigentlich aus der Vergangenheit gelernt haben. Als die Ukraine im Jahr 2008 den ersten Anlauf in Richtung Nato nahm, haben wir ihr kühl eine Nummer in die Hand gedrückt und ihr gesagt, sie soll bitte draußen im Wartezimmer Platz nehmen. Dort wurde sie schließlich von Russland überfallen. Wohin unklare Verhältnisse führen, zeigt uns der am 24. Februar 2022 von Putin begonnene Angriffskrieg. Wer wieder Frieden will in Europa, das ist meine feste Überzeugung. muss in Sachen Nato klare Verhältnisse schaffen - schrittweise zwar, aber nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich.

Herr Rasmussen, vielen Dank für dieses Gespräch.