Putin: Notlagen in Russland trotz „Militäroperation“ in Ukraine im Griff

Russland hat aktuell mit schweren Waldbränden in der Nähe der Hauptstadt Moskau zu kämpfen. Berichten zufolge fehlt wegen des Krieges in der Ukraine vielerorts das Personal, um die Feuer zu löschen. Kremlchef Wladimir Putin will allerdings die Kontrolle über innere Krisen in Russland haben.

