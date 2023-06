Putin lobt russische Soldaten für Einsatz im Krieg gegen die Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am russischen Nationalfeiertag für Patriotismus geworben und den Einsatz der eigenen Soldaten im Ukraine-Krieg gewürdigt. Es gehe am Tag Russlands um die Untrennbarkeit der jahrhundertealten Geschichte, die Einheit eines Mehrnationenvolks und die Größe und den Ruhm des Vaterlandes, sagte Putin am Montag bei einer Zeremonie, bei der er staatliche Auszeichnungen vergab. „Solche ausgeprägten Gefühle einen unsere Gesellschaft ... in einer schwierigen Zeit für Russland umso mehr. Sie dienen als verlässliche Unterstützung für unsere Helden, den Beteiligten an der speziellen Militäroperation.“

Russland sind seit Beginn dieser Militäroperation, wie Moskau seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine bezeichnet, zahlreiche Angriffe auf zivile Ziele wie Wohngebäude vorgeworfen worden. Putin sagte aber am Montag den Empfängern der staatlichen Auszeichnungen, er sei schockiert über ukrainische Angriffe auf Wohngebiete. „Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum der Feind Wohngebiete angreift. Für was? Warum? Was ist der Sinn? ... Es gibt keinen militärischen Sinn dahinter, es gibt keinen.“

Ende Mai waren in Wohngegenden Moskaus Häuser durch Drohnen beschädigt worden. Auch in russischen Grenzregionen gibt es immer wieder Drohnenangriffe, für die Moskau die Ukraine verantwortlich macht.

Am Tag Russlands feiert das Land die Erklärung seiner Souveränität im Jahr 1990, als es noch Teil der Sowjetunion war, die kurz vor ihrem Zerfall stand.

