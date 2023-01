Leopard-Panzer für die Ukraine: Putin-Propagandist ruft zum Angriff auf Deutschland auf

Mit der Zusage der Kampfpanzerlieferung an die Ukraine macht sich Deutschland nach Ansicht des Fernsehmoderators und Putin-Unterstützers Wladimir Solowjow zur Kriegspartei. Im russischen Staatsfernsehen sagte er noch vor der Entscheidung der Bundesregierung, Russland müsse erwägen, deutsches Staatsgebiet und deutsche Militäreinrichtungen als legitime Angriffsziele anzusehen.

Einer der einflussreichsten Propagandisten der russischen Regierung, Fernsehmoderator Wladimir Solowjow, wertet Deutschland wegen der Zusage von Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine als direkte Kriegspartei. Das betonte er in einer Sendung des russischen Staatsfernsehens, die noch vor der finalen Bekanntgabe der Entscheidung der Bundesregierung ausgestrahlt wurde.

In einem Ausschnitt der Sendung, den BBC-Reporter Francis Scarr auf Twitter teilte, sagte Solowjow, man müsse nun erwägen, deutsches Staatsgebiet und deutsche Militäreinrichtungen als legitime Angriffsziele anzusehen. Die Nato halte sich offenbar für besonders schlau, weil sie vorgebe, nicht zu kämpfen, es aber doch tue, erklärte er und fügte hinzu: „In euren Träumen!“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenminister Baerbock (Grüne) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) würden in die Geschichte eingehen als diejenigen, die Deutschland zur „Zone direkter Zerstörung“ gemacht hätten, so der Putin-Hetzer. Dann würden die Deutschen schon sehen, welche „Nazi-Anführer sie an die Macht gebracht hätten“, prophezeite Solowjow.

Solowjow: „Ihr europäischen Pharisäer, ihr Nazi-Drecksäcke!“

Russland gelte als Aggressor, sagte er weiter - dabei sei es der Westen, der „seit acht Jahren das ukrainische Naziregime nährt und Menschen im Donbass tötet“. Acht Jahre lang seien Lügen verbreitet worden, vor allem durch „Mutter Merkel“. Der Moderator schimpfte: „Ihr europäischen Pharisäer, ihr Nazi-Drecksäcke!“

Moderator droht mit Angriffen auf Berlin

In einem weiteren Ausschnitt der TV-Sendung, den ein Berater des ukrainischen Innenministers auf Twitter teilte, sagte Solowjow, Berlin werde zerstört, wenn Deutschland die Ukraine mit Waffen beliefere. „Das ist die Rückzahlung für politische Entscheidungen“, erklärte Solowjow achselzuckend. Auf den Vorschlag, wieder Bomben auf Dresden abzuwerfen, entgegnete er: „Wir werden dort nicht aufhören - so wie die Deutschen jetzt nicht aufhören.“

Solowjow hetzt immer wieder gegen den Westen

Solowjow droht seit Beginn des Ukraine-Kriegs immer wieder mit der Zerstörung des Westens. So fantasierte er unter anderem wochenlang über den Einsatz von Atomwaffen, bekam dafür aber auch Gegenwind. Im Dezember drohte der Moderator, Russland werde mehrere europäische Städte angreifen. Auch damals erklärte er schon, in Deutschland gebe es einen „blühenden Nationalsozialismus“.

Solowjow moderiert im russischen Staatsfernsehen eine Talkshow. Beobachter bezeichnen ihn als einen der wichtigsten Propagandisten des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wegen seines mutmaßlichen Einflusses wurde er in diesem Jahr auf die Sanktionsliste der EU aufgenommen.

