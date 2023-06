Aufstand der Wagner-Söldner: Putin spricht von „Verrat“ und will Drahtzieher bestrafen

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich angesichts des bewaffneten Aufstands der Söldnergruppe Wagner mit einer Rede an die Nation gewendet. Dabei warf er dem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin Verrat vor, ohne dessen Namen zu nennen. Zudem hat Putin zur Bestrafung der Drahtzieher aufgerufen. Die Streitkräfte hätten den Befehl erhalten, jene zu bestrafen, die den Aufstand organisiert hätten, sagte Putin in einer TV-Ansprache an die Nation am Samstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Video: Die Putin-Rede mit englischer Übersetzung

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog +++

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Handlungen, die unsere Einheit spalten, sind im Grunde genommen Defätismus vor dem eigenen Volk“, so Putin. „Das ist ein Dolchstoß in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes.“ Wer Waffen erhebe und bewaffneten Aufstand organisiere, werde bestraft, sagte Putin in seiner Rede. Der Kremlchef forderte die Wagner-Kämpfer auf, ihre Teilnahme an kriminellen Handlungen umgehend zu beenden.

Nun sollen „entschiedene Maßnahmen“ ergriffen werden, „um die Lage in Rostow-am-Don zu stabilisieren“, kündigte Putin an. Er räumte ein, dass Militäreinrichtungen in der südrussischen Millionenstadt „im Wesentlichen blockiert“ seien. Damit bestätigte er frühere Aussagen von Wagner-Chef Prigoschin. Laut Medienberichten soll die Wagner-Truppe auch militärische Einrichtungen in der russischen Großstadt Woronesch kontrollieren. Die Stadt liegt rund 500 Kilometer südlich von Moskau. Die Angaben lassen sich aktuell nicht unabhängig bestätigen.

In seiner fünfminütigen Ansprache zog der Kremlchef auch Parallelen zur russischen Geschichte: Er erinnerte an die Russische Revolution von 1917, während der Russland im Ersten Weltkrieg kämpfte. Putin versprach: „Ich werde alles tun, um das Land zu verteidigen.“

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wagner-Gruppe rückt in Richtung Moskau vor

Nach monatelangen Sticheleien und dann auch öffentlicher Kritik stellte sich Wagner-Chef Prigoschin nun jedoch offen gegen die Militärführung in Moskau. Prigoschin sagte, seine Kämpfer hätten in Rostow wichtige militärische Objekte unter ihre Kontrolle gebracht, auch einen Flugplatz. Nach Erkenntnissen britischer Geheimdienste ziehen Wagner-Einheiten durch das Gebiet Woronesch nach Norden. Ziel sei vermutlich die Hauptstadt Moskau, hieß es in einer Mitteilung in London. Dort wurde am Samstag der Anti-Terror-Notstand verhängt. In der Nacht waren Militärfahrzeuge im Stadtzentrum unterwegs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Verteidigungsministerium rief die Söldner ebenfalls zum Aufgeben auf. Sie seien von Prigoschin in ein „kriminelles Abenteuer“ hineingezogen worden. „Viele Ihrer Kameraden aus mehreren Einheiten haben ihren Fehler bereits erkannt, indem sie um Hilfe gebeten haben, damit sie sicher an ihre Einsatzorte zurückkehren können“, hieß es. „Bitte seien Sie vernünftig und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums oder den Ordnungsorganen auf. Wir garantieren die Sicherheit aller.“

Gegen Prigoschin ermitteln die Behörden in Moskau nun wegen Aufrufs zu einem bewaffneten Aufstand. Der Inlandsgeheimdienst FSB rief die Wagner-Söldner auf, ihren Chef festzusetzen. Der Söldnerführer wirft dem Verteidigungsministerium schlechte Führung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor und hat vor allem Verteidigungsminister Sergej Schoigu wiederholt scharf kritisiert.

RND/sic/dpa

Anmerkung der Redaktion: In Berichten russischer Staatsmedien hieß es zunächst, Putin habe die „Neutralisierung“ der Drahtzieher des Aufstands befehligt hätte. Das ist nicht korrekt. Putin hat die Streitkräfte allgemein mit einer Bestrafung der Verantwortlichen beauftragt. Wir haben die entsprechenden Passagen korrigiert.