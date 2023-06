Putin spricht erstmals seit Langem ausführlich über den Krieg in der Ukraine

Kiew. Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit der Besetzung weiterer ukrainischer Gebiete als Pufferzone gegen Angriffe in der Grenzregion gedroht. Mit Blick auf Beschuss und militärische Vorstöße in russische Regionen wie Belgorod sagte Putin am Dienstag, das Militär werde Schritte unternehmen, um dies zu stoppen. Falls die Angriffe weitergingen, „müssen wir darüber nachdenken, eine Schutzzone in der Ukraine zu schaffen, um sie von Angriffen auf unser Gebiet abzuhalten“. Er äußerte sich das erste Mal seit langem ausführlich vor Medienvertretern zum Ukraine-Krieg und dessen Folgen.

Russland hat die Ukraine für verstärkte Angriffe auf seine Grenzregionen in den vergangenen Wochen verantwortlich gemacht. Bewohnerinnen und Bewohner mussten in sichere Gebiete evakuiert werden. Die Ukraine hat die Angriffe mit Drohnen und durch kremlfeindliche Rebellen zwar indirekt begrüßt, eine eigene Verwicklung aber nicht bestätigt. Die russischen Lokalbehörden und die Regierung in Moskau haben versprochen, mehr zum Schutz der Bevölkerung zu tun.

Gegenoffensive der Ukraine: Putin spricht von herben Verlust unter Kiews Truppen

Ob Russland angesichts der ukrainischen Gegenoffensive tatsächlich das Risiko eingeht, Truppen in anderen Gebieten einzusetzen, war zunächst nicht klar. Putin sagte, die ukrainische Gegenoffensive sei erfolglos, der Gegner erleide katastrophale Verluste. Die Ukraine habe 160 Panzer und mehr als 360 gepanzerte Fahrzeuge verloren, Russland dagegen nur 54 Panzer. „Meiner Berechnung nach hat die Ukraine 25 bis 30 Prozent der vom Ausland gelieferten Technik verloren“, sagte er. Zudem seien die Verluste der Ukrainer zehnmal höher als auf russischer Seite. „Nicht an einem Frontabschnitt hat der Gegner Erfolg gehabt“, so Putin. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Zudem hat Putin die Verhängung des Kriegsrechts in Russland oder eine neue Mobilmachung als unnötig bezeichnet. „Im ganzen Land irgendein besonderes Regime wie das Kriegsrecht auszurufen, macht überhaupt keinen Sinn, es gibt heute keine Notwendigkeit dafür“, sagte er am Dienstag bei einem Treffen mit Militärkorrespondenten. Die Frage war wegen des zunehmenden Beschusses der russischen Region Belgorod aufgetaucht. Laut Putin dienten die Angriffe von ukrainischer Seite der Ablenkung, um Russland zu zwingen, Militär von der Front dorthin abzuziehen. Derzeit seien keine ukrainischen Soldaten mehr dort.

Auch eine neue Welle der Mobilmachung ist in Russland nach Angaben des Kremlchefs nicht notwendig. Er begründete dies mit der angeblich hohen Zahl an Freiwilligen, die sich bei der Armee bewürben. Seit Januar hätten mehr als 150.000 Russen einen Vertrag als Zeitsoldat beim Militär unterzeichnet, sagte Putin.

Putin will Moskau nach Drohnenangriffen besser schützen

Nach den Drohnenattacken gegen die Hauptstadt Moskau und anderen Großstädte hat der russische Staatschef einen besseren Schutz durch die Flugabwehr in Aussicht gestellt. Es handle sich um eine nicht einfache, aber lösbare Aufgabe, sagte Putin bei dem Treffen mit Militärkorrespondenten in Moskau. Die Flugabwehr sei bisher eher auf Raketen und Flugzeuge ausgerichtet, weniger auf die leichten kleinen Flugobjekte, sagte Putin. Die Drohnen hatten teils schwere Schäden an Gebäuden hinterlassen.

Russland selbst greift das Nachbarland Ukraine fast täglich mit Drohnen an. Aus Kiew hieß es hinter vorgehaltener Hand, dass sich deshalb in Moskau niemand wundern müsse, wenn einige Drohnen wieder nach Hause wollten. Offiziell bestreitet die Ukraine aber, etwas mit den Angriffen zu tun zu haben.

Einmal mehr warf Putin zudem Kiew die Zerstörung des Kachowka-Damms im Süden der Ukraine vor. Das ukrainische Militär habe mit Himars-Raketen gezielt auf den Damm geschossen. Russland habe kein Interesse an der Zerstörung gehabt, da russisch kontrolliertes Gebiet überschwemmt worden sei. Er bedauere, dass der Dammbruch eine ukrainische Offensive in der Gegend verhindert habe. Solch eine Offensive wäre für Russland gut gewesen, „weil es für sie ganz schlecht gewesen wäre, dort anzugreifen“, sagte Putin. Die Ukraine und der Westen machen Russland für die Zerstörung des Damms und die Flutung großer Teile des südukrainischen Gebiets Cherson verantwortlich.

Russland könnte bald das Getreideabkommen aufkündigen

Russland erwägt nach Angaben Putins einen Ausstieg aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine. „Leider wurden wir wieder einmal betrogen - nichts wurde gemacht bezüglich der Liberalisierung von Lieferungen unseres Getreides auf ausländische Märkte“, begründete Putin seine Drohung, das Abkommen aufzukündigen.

Russland beklagt anhaltende Probleme bei seinem Getreideexport durch westliche Sanktionen. Diese Sanktionen erschweren die Versicherung, Befrachtung und Finanzierung von Schiffsladungen allgemein. Der Westen habe versprochen, diese Hindernisse abzubauen, sagte Putin.

Der Getreidedeal zwischen Russland und der Ukraine wurde im vergangenen Sommer unter Vermittlung der UN und der Türkei abgeschlossen und beendete mehrere Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs Moskaus Seeblockade ukrainischer Häfen. Das Abkommen wurde mehrfach verlängert, zuletzt aber nur noch für jeweils zwei Monate. Die aktuelle Verlängerung gilt bis zum 18. Juli.

Ziel der Vereinbarung sei es nicht gewesen, der Ukraine zu helfen, sondern befreundeten Ländern in Afrika und Lateinamerika, sagte Putin. Er werde mit den afrikanischen Staatschefs über die Zukunft des Getreidedeals sprechen, kündigte er an.

Putin: USA „sind immer mehr nahezu direkt involviert in diesen Konflikt“

Nicht zuletzt hat der Kremlchef eine immer tiefere Verwicklung der USA im Krieg in der Ukraine beklagt. Die US-Aufklärung habe mit einem „strategischen Apparat“ dieser Tage den Kurs von vier Drohnen korrigiert, die ein russisches Kriegsschiff angegriffen hätten, sagte Putin am Dienstag bei einem Treffen mit russischen Kriegspropagandisten in Moskau. Die russische Flugabwehr habe die Drohnen abgeschossen. Demnach blieb das Kriegsschiff, dass die russisch-türkische Gaspipeline TurkStream bewachte, unversehrt.

„Die Vereinigten Staaten sind immer mehr nahezu direkt involviert in diesen Konflikt und provozieren eine ernsthafte Krise in der internationalen Sicherheit, weil die Korrektur von Drohnen, die unser Kriegsschiff angreifen, eine ernste Angelegenheit ist“, sagte Putin. „Sie (die USA) sollten wissen, dass wir darüber Bescheid wissen und darüber nachdenken, was wir in Zukunft damit tun werden.“

Einmal mehr kritisierte Putin auch die Waffenlieferungen der USA an die Ukraine. Der Krieg könne bei einem Ende dieser Lieferungen sofort aufhören, sagte er bei der im Staatsfernsehen übertragenen Fragerunde. Der Westen und die Ukraine fordern hingegen von Putin den Abzug seiner Truppen – zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine.

Der Kremlchef sieht den Ukraine-Krieg als Antwort auf überschrittene „rote Linien“

Putin bezeichnete es erneut als nicht hinnehmbar für Moskau, dass die russischsprachige Bevölkerung im Osten der Ukraine von der Nato einverleibt werden sollte. Der Krieg sei die Antwort Russlands darauf, dass der Westen die „roten Linien“ bei Moskaus nationalen Sicherheitsinteressen überschritten habe. Putin will mit seinem Krieg auch den geplanten Nato-Beitritt der Ukraine verhindern.

Der weitere Kriegsverlauf hänge nun davon ab, wie die große Gegenoffensive der Ukraine laufe, sagte Putin. „Wir haben Pläne unterschiedlichen Charakters.“ Russland werde sich die Lage nach Ende der Offensive ansehen und dann die weiteren Schritte festlegen.

Russlands Ziele der Invasion könnten angepasst werden. Im Grundsatz habe sich aber nichts geändert. Putin sagte, dass der militär-industrielle Komplex der Ukraine fast zerstört sei. Das Land lebe nur noch von westlichen Waffenlieferungen. Zugleich forderte er das Moskauer Verteidigungsministerium auf, die in Aussicht gestellten Abschussprämien für westliche Panzer und anderes Militärgerät wirklich zu zahlen. Für ein abgeschossenes Flugzeug etwa gebe es 300.000 Rubel (rund 3350 Euro) zusätzlich zum Sold.

