﻿Pure Angst oder Schulterschluss mit Putin? Die Oligarchen suchen den sicheren Hafen

Moskau. Warum lehnt sich die russische Führungsschicht nicht gegen den Kreml auf? Es ist eine Frage, die westliche Medien regelmäßig stellen, seitdem russische Truppen in der Ukraine ein Blutvergießen verüben: „Keine Anzeichen für eine breite Ablehnung Putins durch russische Eliten“ überschrieb der Korrespondent der „New York Times“ im vergangenen Sommer seinen Bericht aus Moskau.

Und als der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin vergangene Woche vor dem auswärtigen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses in Washington 80.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine beklagte, veröffentlichte der russische Ableger des US-Wirtschaftsmagazins „Forbes“ zeitgleich die aktuelle Liste der russischen Superreichen, die gegenüber dem vergangenem Jahr um 22 auf 110 Milliardäre angewachsen sei.

Appell an von der Leyen

Die Antwort darauf, warum russische Industrielle, Banker, Publizisten, Wissenschaftler und andere Prominente mit Einfluss nicht stärker in Opposition zum russischen Präsidenten Wladimir Putin treten, könnte der Westen womöglich aber eher im eigenen Verantwortungsbereich finden, als in Russland.

Zumindest hätte es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen - und auch den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell - nachdenklich machen müssen, als beide am 7. Februar dieses Jahres einen Brief erhielten, der von Russinnen und Russen unterschrieben war, die in ihrem Land als „ausländische Agenten“ eingestuft werden, und die in dem Schreiben ausdrücklich fordern, den in London lebenden Industriemagnaten Michail Fridman und weitere Teilhaber des russischen Industrie- und Finanzkonzerns Alfa Group von den Sanktionen zu befreien. Die Sanktionen waren ihnen von der EU am 28. Februar 2022, vier Tage nach Beginn der Kämpfe in der Ukraine, auferlegt worden.

Wir kommen, um ihnen ihr unrechtmäßig angehäuftes Vermögen wegzunehmen. Joe Biden, US-Präsident, in seiner Rede zur Lage der Nation am 1. März 2022

Die EU nahm mit den Strafmaßnahmen vorweg, was US-Präsident Joe Biden einen Tag später in seiner Rede zur Lage der Nation am 1. März 2022 ankündigte: „Das US-Justizministerium wird eine spezielle Task Force zusammenstellen, um die Straftaten der russischen Oligarchen zu verfolgen. Wir werden uns mit unseren europäischen Verbündeten zusammentun, um ihre Yachten, Ihre Luxuswohnungen und Ihre Privatjets aufzuspüren und zu beschlagnahmen. Wir kommen, um ihnen ihr unrechtmäßig angehäuftes Vermögen wegzunehmen.“

Man könnte glauben, dass Michail Fridman mit seinem Vermögen von 11,5 Milliarden Euro unzweifelhaft zu dieser Gruppe anrüchiger Oligarchen gehört. Im aktuellen Forbes-Ranking rangiert er auf Position neun. Die direkt vor ihm auf den Plätzen sieben und acht gelisteten Großkapitalisten Gennadi Timtschenko und Alischer Usmanow gelten als enge Vertraute Putins.

„Dodsch“-Gründerinnen unterstützen den Appell

Doch das Schreiben an von der Leyen und Borrell unterschrieben nun Leute wie Wera Kritschewskaja und Natalja Sindejewa, beide Gründerinnen des oppositionellen und inzwischen aus dem Exil sendenden Fernsehkanals „Doschd“ sowie etwa der Oppositionspolitiker Leonid Gosman. Sie und andere weisen darauf hin, dass sich die Anteilseigner und das Management der Alfa Group stets vom russischen Staatsapparat ferngehalten hätten. Weiter heißt es: „Die Unternehmen der Alfa-Gruppe sind ein ziemlich einzigartiges Beispiel für ein privates Firmenkonglomerat in Russland, das mit unternehmerischer Energie und Talent von Grund auf aufgebaut wurde. In russischen Geschäftskreisen gilt Alfa seit jeher als die am stärksten westlich orientierte Unternehmensorganisation.“

Die Autoren des Schreibens weisen außerdem darauf hin, dass Fridman für seine liberalen Ansichten bekannt sei und persönlich mit dem Oppositionellen Boris Nemzow befreundet war, der 2015 ermordet wurde.

Der gebürtige Ukrainer Fridman gehörte auch zu der Handvoll von Oligarchen, die sich nach dem Ausbruch der Kämpfe in der Ukraine sofort dagegen wandten: In einem Schreiben an die Mitarbeiter seiner Beteiligungsgesellschaft „Letterone“ forderte er am 28. Februar 2022 ein Ende des Blutvergießens. „Krieg kann niemals die Antwort sein“, schrieb er damals.

Eine Villa in Londons Nobelviertel

Doch all das bewahrte den 59-Jährigen nicht davor, dass sein im Westen angelegtes Milliardenvermögen eingefroren wurde. Am Hungertuch muss er deswegen nicht nagen: In Londons Nobelviertel Highgate bewohnt der Self-Made-Milliardär mit seiner Ehefrau Oksana und deren dreijähriger Tochter eine 75-Millionen-Euro-Villa - doch nach einem Bericht des Boulevardblatts „Daily Mail“ kommt er jeden Monat nur an circa 2000 Pfund (2270 Euro) seines Vermögens heran.

Solche und andere Schwierigkeiten wollten sich die meisten der russischen Oligarchen, die Russland nach dem 24. Februar 2022 innerhalb kürzester Zeit verließen und mit westlichen Sanktionen belegt wurden, nicht antun. Zu ihnen gehört etwa Andrei Melnitschenko, der nach der aktuellen „Forbes“-Liste im Augenblick reichste Russe.

Melnitschenkos Yacht ankert in Dubai, die andere wurde beschlagnahmt

Er hielt sich im vergangenen Jahr zehn Monate in Abu Dhabi auf – in der Zeit erlangte er auch die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Seine 300-Millionen-Dollar-Motoryacht „A“ ankerte unangetastet im Hafen des Emirats Ra‘s al-Chaima, während seine 600-Millionen-Dollar-Segelyacht „A“ von den italienischen Behörden beschlagnahmt wurde. Irgendwann hatte Melnitschenko offensichtlich die Nase voll und entschied sich, nach Russland zurückzukehren.

„Ihm wurde klar, dass es für ihn billiger und unkomplizierter ist, wenn er nach Hause kommt“, sagt der Publizist und Wirtschaftswissenschaftler Wladislaw Inozemtsew, der den Brief an von der Leyen und Borrell ebenfalls unterschrieben hat, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Von den zwei Dutzenden Oligarchen, die Russland kurz nach dem Angriff auf die Ukraine verlassen hätten, seien inzwischen 95 Prozent zurückgekehrt, sagt Inozemtsew: „Ihnen wurde klar, dass es besser ist, ihre russischen Unternehmungen in Sicherheit zu bringen, als darauf zu warten, dass ihre Vermögenswerte im Westen freigegeben werden. Sie hatten keine andere Wahl.“

Bleiben Sie in Ihrem Vaterland. Wladimir Putin, russischer Präsident

Ähnlich sieht das der russischstämmige Harvard-Ökonom Andrej Jakowlew: „Statt einen Keil in die russische Elite zu treiben“, sagte er dieser Tage dem „Spiegel“ „haben die Sanktionen die Oligarchen eher wieder näher zu Putin getrieben.“

Denn in Russland haben die Milliardäre, die erst flohen und jetzt zurückkehren, immer noch ungehinderten Zugriff auf ihre dortigen Unternehmen und Vermögenswerte. Das gibt Wladimir Putin immer wieder die Gelegenheit, Russland als Hort der Rechtssicherheit darzustellen: „Die jüngsten Ereignisse belegen deutlich, dass der Eindruck, der Westen sei ein sicherer Hafen für Kapital, eine Fata Morgana war“, höhnte der Kremlchef bei seiner Rede zur Lage der Nation im Februar. „Diejenigen, die das nicht rechtzeitig begriffen haben, die Russland nur als Einkommensquelle sahen und vorhatten, hauptsächlich im Ausland zu leben, haben viel verloren. Sie wurden dort schlicht ausgeraubt und mussten miterleben, wie ihnen sogar ihr legitimes Geld weggenommen wurde.“ Einen einfachen Rat hatte Putin auch parat: „Bleiben Sie in Ihrem Vaterland.“

Fensterstürze und Vergiftungen

Ob es nur betriebswirtschaftliche und finanzielle Überlegungen sind, die Oligarchen zum Schulterschluss mit dem russischen Regime veranlassen, wird von manchen Beobachtern allerdings bezweifelt. Sie vermuten eher, dass es die pure Angst ist, die sie in die Arme des Kremls treibt. Als Beleg für diese These nennen sie die Erfahrungen des Kreditkartenanbieters Oleg Tinkow, der der „Financial Times“ (FT) im vergangenen Jahr anvertraute, dass er seine Tinkoff Bank Hals über Kopf weit unter Wert habe verkaufen müssen, nachdem er auf Instagram den Tod „unschuldiger Menschen“ in der Ukraine als „undenkbar und inakzeptabel“ brandmarkte. Er habe eine Leukämie-Erkrankung überlebt, sagte er der FT: „Aber vielleicht will mich der Kreml jetzt umbringen.“

Iwan Fomin von der US-Denkfabrik „Center for European Policy Analysis“ ist davon davon überzeugt, dass der Fall Tinkow und auch der „mysteriöse Tod“ zweier Dutzender Geschäftsleute im Jahr 2022 etliche Großindustrielle in Russland davon abgehalten habe, überzulaufen.

Opfer des „russischen Todessyndroms“?

Das US-Magazin „The Atlantic“ bezeichnete die makabre Liste der Verstorbenen, auf der der Fleischfabrikant Pawel Antow, der Energieversorgungsmanager Leonid Schulman, der Banker Wladislaw Awajew und andere stehen, die durch eigenartige Fensterstürze, mutmaßliche Vergiftungen oder plötzliche Selbstmorde nicht nur in Russland sondern auch in Indien, den USA oder in Frankreich eines unnatürlichen Todes starben, sarkastisch als „das plötzliche russische Todessyndrom“. Den Dahingeschiedenen sei es zum Verhängnis geworden, den Kampf Russlands in der Ukraine nicht ausreichend unterstützt zu haben.

Publizist Inozemtsew glaubt nicht an diese Theorie. Er hält die Opfer des „plötzlichen russische Todessyndroms“ eher für Leute, die zu genau über Staatsgeheimnisse Bescheid wussten: „Ich nehme an, dass davon Menschen betroffen waren, die zu nah an den Geheimdiensten dran waren“, sagt er.

Wie komplex sich die Gemengelage für russische Wirtschaftskapitäne im Konflikt zwischen heimischen und westlichen Interessen inzwischen darstellt, offenbarte Mitte März die Konferenz des „Russischen Verbandes von Industriellen und Unternehmern (RSPP)“. Die wichtigste Frage im Vorfeld des Kongresses bestand darin, welche Manager sich dort überhaupt blicken lassen würden.

Putin-Freund Usmanow fehlt

Von den Top-20 der „Forbes“-Liste waren es nur sechs. Sogar Alischer Usmanow, der enge Freund Putins, hat inzwischen seinen Austritt aus dem russischen Unternehmerverband angekündigt. Er tauchte auf dem Verbandstreffen nicht auf und residiert inzwischen in seinem Heimatland Usbekistan, das von den westlichen Sanktionen nicht betroffen ist. Offensichtlich steuert er seine Geschäfte von dort aus.

Putin, der auf der RSPP-Konferenz einen Vortrag hielt, mag das ein Dorn im Auge gewesen sein, wobei die Entscheidung seines persönlichen Freundes Usmanow von ihm wahrscheinlich abgesegnet wurde.

Der Kreml-Chef wird allerdings sein Augenmerk auf die Teilnahme von German Chan an der Konferenz gelegt haben. Chan ist einer der Hauptaktionäre der Alfa Group, die nach dem Schreiben an Ursula von der Leyen und Jossep Borrell von EU-Sanktionen befreit werden sollten. Sein Heil sucht er im Augenblick offensichtlich nun wieder eher in Russland.