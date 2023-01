Der enge Putin-Vertraute Dmitri Rogosin wurde im Dezember in der Ukraine verletzt. Den Geschosssplitter hat er nun mit einem aggressiven Schreiben an den französischen Botschafter in Moskau geschickt - mit einem klaren Signal an Präsident Macron.

Putin-Vertrauter Rogosin schickt Geschosssplitter und Brief an französischen Botschafter in Moskau

Er gilt als enger Vertrauter von Russlands Staatschef Wladimir Putin: Dmitri Rogosin, ehemaliger Chef der staatlichen Weltraumbehörde Roskosmos und glühender Befürworter der russischen Invasion in der Ukraine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Geburtstagsfeier mitten im Krieg wurde für Rogosin im Dezember zum Verhängnis: Bei der Party in einem Hotel im ukrainischen Donezk schlugen plötzlich Geschosse ein. Der ehemalige Roskosmos-Chef wurde dabei nach eigenen Angaben getroffen und sei operiert worden, teilte er auf seinem Telegram-Kanal mit.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Geschosssplitter soll an Emmanuel Macron übergeben werden

Am vergangenen Mittwoch (4. Januar) meldet sich Rogosin erneut über den Nachrichtendienst zu Wort: Aus seiner Wunde sei der Splitter eines in Frankreich hergestellten Artilleriegeschosses gezogen worden. Dieses habe er an Pierre Lévy, frankreichs Botschafter in Moskau, geschickt. Dem Splitter habe er auch noch einen Brief beigelegt. Diesen veröffentlichte Rogosin ebenfalls auf Telegram.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Geschoss habe seine rechte Schulter durchbohrt und sei im fünften Halswirbel stecken geblieben, berichtet er darin. „Nur einen Millimeter weiter und ich wäre tot oder gelähmt“, schreibt der Putin-Vertraute.

Er bittet den Botschafter überdies, das Geschoss-Fragment dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu übergeben. In seinem veröffentlichten Brief schrieb er weiter, „dass sich niemand der Verantwortung für die Kriegsverbrechen Frankreichs, der USA, des Vereinigten Königreichs, Deutschlands und anderer NATO-Länder im Donbass entziehen wird“. Die französische Waffe habe zwei seiner „jungen Freunde getötet und ihre Frauen als Witwen und ihre Kinder als Waisen zurückgelassen“, heißt es in dem Brief. Rogosin versichere dem Botschafter seinen Respekt. Jedoch befürchte er, „dass Ihre Mission völlig gescheitert ist“.

Der Granatsplitter stammte laut Rogosin von einer französischen Panzerhaubitze des Typs Caesar. Frankreich habe seit Beginn des Krieges insgesamt 18 Caesar-Kanonen in die Ukraine geschickt, berichtet die US-amerikanische Tageszeitung Politico.

Rogosins Karriere unter Putin

Rogosin, dessen politische Anfänge in der extrem rechten Partei „Rodina“ („Heimat“) liegen und der beim nationalistischen „Russischen Marsch“ von Medien beim Zeigen des Hitler-Grußes abgelichtet wurde, machte unter Kremlchef Wladimir Putin später Karriere - erst als Botschafter bei der Nato in Brüssel, dann als Vizeregierungschef und zuletzt als Chef des Raumfahrtbehörde Roskosmos. Nach seiner Ablösung im Juli 2022 gab es Spekulationen darüber, dass Putin ihn zum Generalgouverneur der eroberten ukrainischen Gebiete ernennt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bisher gibt es eine solche Struktur allerdings noch nicht, wohl auch wegen der militärischen Niederlagen, die Russland in den vergangenen Monaten bei seinem Angriffskrieg in der Ukraine hinnehmen musste. Rogosin hat derweil eine Gruppe von freiwilligen Militärberatern unter dem Namen „Zarenwölfe“ gegründet. Mehrfach posierte er bei der Übergabe von Ausrüstung für Soldaten an der Front.

RND/lin mit dpa