Nach Revolte

Putin wollte Wagner-Söldner weiter in Ukraine kämpfen lassen - Prigoschin lehnte ab

Nach dem Aufstand der Wagner-Söldner bot Wladimir Putin der Gruppe an, weiter unter eigenem Kommando in der Ukraine zu kämpfen. Das sagte der russische Präsident selbst in einem Zeitungsartikel. Wagner-Chef Prigoschin ging aber nicht auf das Angebot ein.