Putin, Xi und Haftbefehl: MSC-Chef Heusgen im RND-Podcast zu Ukraine-Krieg, Nato-Verantwortung und Friedensgesprächen

Eine Woche voller diplomatischer Fragen: Wie stellt sich der Westen das Ende des Ukraine-Kriegs vor - und wie Putin? Welche Rolle spielt der Haftbefehl gegen ihn? Was wollte Chinas Präsident in Moskau? Und was hat er mit Taiwan vor? Das und mehr besprechen die RND-Korrespondenten Steven Geyer und Kristina Dunz im Podcast mit dem Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen.

Berlin. Mit Christoph Heusgen, dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und Autor des neuen Buchs „Führung & Verantwortung“, sondieren wir Verhandlungslösungen für den Ukraine-Krieg, welche Auswege der Westen sonst anstrebt und was Heusgen als langjähriger außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel sah, als er Putin am Verhandlungstisch tief in die Augen blickte.

Podcast „Geyer & Niesmann": Hier anhören

Außerdem fragen wir nach der Mitschuld der Nato am Kriegsausbruch, welchen Exitplan Putin noch hat und welche Rolle China dabei spielen könnte. Und apropos China: Natürlich werten wir den Besuch von Xi Jinping in Moskau aus – und den von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger in Taiwan.

