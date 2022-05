Moskau.Dem Westen wird eine Isolierung Russlands nach den Worten von Präsident Wladimir Putin nicht gelingen. Stattdessen würden westliche Staaten zunehmend mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, sagte Putin am Donnerstag in einer Videoschalte an das Eurasische Wirtschaftsforum in Bischkek gerichtet. Russland werde sich nicht von internationaler Zusammenarbeit abschneiden, sagte Putin. In dem Forum sind mehrere Ex-Sowjetrepubliken vertreten.

Russland zu isolieren sei unmöglich und in der modernen Welt „vollkommen unrealistisch“, sagte Putin. Wer es versuche, schade sich vor allem selbst. Der russische Präsident verwies auf wachsende wirtschaftliche Herausforderungen im Westen.

Darunter sei eine „seit 40 Jahren nicht gekannte Inflation, steigende Arbeitslosigkeit, die Unterbrechung von Lieferketten und die Verschlimmerung globaler Krisen in solch sensiblen Bereichen wie Nahrungsmitteln“. Dies werde Auswirkungen auf das gesamte System wirtschaftlicher und politischer Beziehungen haben, sagte Putin.

