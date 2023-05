Kreml: Putin zu Telefonat mit Scholz über Ukraine-Krieg bereit

Unbekannter schleust sich in Kolonne ein

„Es hätte auch etwas Schlimmeres passieren können“: Erstaunen nach Sicherheitspanne beim Bundeskanzler

Durch eine Sicherheitspanne kann ein Mann Körperkontakt zum Kanzler aufnehmen. Er schleust sich in eine Kolonnenfahrt ein und umarmt Olaf Scholz beim Aussteigen. Die Regierung kündigt umfassende Aufklärung an. Das BKA will den Vorgang „intensiv nachbereiten“.