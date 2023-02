Putins Aktivisten protestieren nahe der US-Base Ramstein

Transportmaschinen der US Air Force stehen auf dem Rollfeld der Air Base in Ramstein.

Rund 2500 Menschen haben am Sonntag gegen die US-amerikanische Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein protestiert, so Angaben der Polizei am Sonntag. Die Auftaktkundgebung fand in Ramstein statt, danach zogen die Demonstrierenden in Richtung des Stützpunktes. Zunächst verlief der Protest friedlich.

Auf einem Youtube-Video zu sehen sind neben palästinensischen und russischen auch Fahnen der von Russland in der Ostukraine ausgerufenen Separatistengebiete Donezk und Luhansk. Der Protestzug hat eine klar prorussische Ausrichtung. Die Polizei sprach von Aktivisten „aus verschiedenen Bereichen“. Das Motto der Demonstration: „Airbase Ramstein schließen – Ami go home“.

Russland führt gegen die Ukraine einen Angriffskrieg. 2014 wurden die Krim annektiert sowie Gebiete in der Ostukraine besetzt. Vor einem Jahr ist Russland mit schwerem Kriegsgerät und einer hohen Truppenzahl bis tief in die Ukraine vorgestoßen.

