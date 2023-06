﻿Putin lernte, die Bombe zu lieben

Der Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hat am Montag ein wahres Wort gelassen ausgesprochen: „Wir driften in einen der gefährlichsten Zeiträume der Menschheitsgeschichte ab.“

Tatsächlich ist eine unheilvolle globale Trendwende im Gang. Die Zahl der einsatzbereiten Atomsprengköpfe steigt wieder an – nach Jahrzehnten eines Trends zur nuklearen Abrüstung.

Eine solche weltweite Schubumkehr ergibt sich nicht von selbst. Die historische Hauptursache hat einen Namen. Und der hat fünf Buchstaben.

Putin sendet schon seit 2014 mit seinen militärischen Aggressionen gegen die Ukraine schlimme Signale rund um den Globus: Seht her, was ich mir alles erlauben kann! Wenn man selbst Atomwaffen besitzt und der Nachbar keine hat, kann man sich getrost auch mal Teile von dessen Territorium aneignen.

Modernes Mittel zur Erzeugung von Angst

Der russische Präsident hat gelernt, die Bombe zu lieben – aus naheliegenden Gründen. Nichts anderes gibt seinem Land Supermachtstatus.

Als Kulturnation ist Russland nach Butscha abgemeldet. Wirtschaftlich wurde Russland von Xi Jinping zu einer Rohstoffkolonie Chinas degradiert. Westeuropa hat sich von Putins fossilen Brennstoffen losgesagt. Moskaus Macht in Europa beruht nur noch auf Angst: vor Vernichtung, Not und Tod. Iwan der Schreckliche lässt grüßen, im 16. Jahrhundert lief es so ähnlich.

Das Krisen-Radar

Das moderne Mittel zur Erzeugung von Angst vor Russland ist die Atombombe. Putin hat sie in allen Größen zur Hand, auf Interkontinentalraketen, auf U-Booten, aber auch – das macht die Sache besonders gefährlich – als kleine nukleare Gefechtsfeldwaffe, zu der seine Truppen greifen dürfen, wenn sie sich anders nicht mehr zu helfen wissen. Immer häufiger gingen in den vergangenen Jahren nach Nato-Erkenntnissen russische Manöver damit zu Ende, dass einige Explosionen taktischer Atombomben simuliert wurden.

Die Atombombe ist fester Bestandteil des politischen Denkens in Moskau geworden. Fast jeden Abend fordert Russlands Staatsfernsehen Nuklearschläge auf westliche Staaten – was den russischen Präsidenten, der sich bislang auf Kriegsverbrechen mit konventionellen Waffen beschränkt, wie einen gemäßigten Anführer erscheinen lässt.

Dabei setzt Putin mehr als alle Moskauer Machthaber vor ihm auf Atomwaffen. Schon viele Jahre vor seinem Überfall auf die Ukraine lenkte er Milliarden in die Waffenentwicklung. Mal präsentierte er stolz „unaufhaltsame“ neue Raketen mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit. Mal schockte er die Welt durch ein unbemanntes Atom-U-Boot namens Poseidon, das feindliche Hafenstädte durch radioaktive Tsunamis vernichten soll, hervorgerufen durch gigantische nukleare Unterwasserexplosionen. All dies, prahlte Putin immer wieder, habe der Westen nicht zu bieten.

Ein bitteres Lehrstück für die Welt

Atombomben sind für Putin nicht nur Technik. Sie verschaffen ihm eine umfassende Selbstermächtigung. Auch die Ausdehnung seines diktatorischen Herrschaftswillens auf die Ukraine gründet Putin aufs Nukleare. Die Ukraine hat im Budapester Memorandum von 1994 auf die Atomwaffen verzichtet, die sich nach dem Zerfall der Sowjetunion zunächst noch unter ihrer Kontrolle befanden. 1996 wurde der letzte ukrainische Sprengkopf von Kiew an Moskau übergeben. Zum Ausgleich dieser Schwächung hatte Moskau der Ukraine zugesichert, ihre Souveränität zu achten.

Pustekuchen. Heute ist das verlogene Russland drauf und dran, sich die Ukraine gewaltsam einzuverleiben. Jeder dritten Nation, die es wagen würde, sich diesem grotesken Völkerrechtsverstoß mit eigenen Truppen in den Weg zu stellen, drohte Putin schon vom ersten Tag an mit dem Einsatz seiner Atomwaffen.

Die freien Staaten der Erde müsse aus dem bitteren Lehrstück, das ihnen Putin geboten hat, dringend Konsequenzen ziehen. Es wird Zeit für eine intelligente westliche Gegenstrategie – abseits der kruden Logik gegenseitiger Vernichtung.

Ein erster Schritt zu autonomer Raketenabwehr trotz geringer Vorwarnzeiten: Das israelische System Iron Dome, hier im Einsatz in Ashkelon im Mai dieses Jahres, kann gleichzeitig eine Vielzahl von Kurzstreckenraketen abfangen. © Quelle: Tsafrir Abayov/AP/dpa

Dazu kann es gehören, politisch und intellektuell auf neue Art gegen so gefährliche Anführer wie Putin vorzugehen. Freie, demokratische Staaten bedrohen einander nicht mit Atomwaffen. Der Einsatz für Grundrechte, Demokratie und Freiheit ist nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit, sondern immer auch strategisch und sicherheitspolitisch sinnvoll.

Zeit für neue Antiraketensysteme

Hinzu kommen muss eine neue rüstungspolitische Anstrengung. Erd- und weltraumgestützte Lasersysteme und elektromagnetische Impulswaffen dürften, gestützt auf künstliche Intelligenz, früher oder später in der Lage sein, jede Atomwaffe rechtzeitig unschädlich zu machen, auch wenn sie mit noch so kurzen Flugzeiten daherkommt. Nicht nur in den USA und in der EU, auch in Staaten wie Israel und Japan läuft die Forschung an dieser Stelle auf Hochtouren.

In einer solchen Welt der Hightech-Raketenabwehr blieben China und die USA riesige Wirtschaftsmächte. Europa bliebe eine der lebens- und liebenswertesten Regionen der Erde.

Ein Russland mit impotent gewordenen Atomraketen indessen würde abstürzen in eine neue Bedeutungslosigkeit. Ahnt Putin so etwas schon? Will er sich deswegen womöglich sogar beeilen mit nuklearen Eskalationen? So oder so könnte Putins Liebe zur Bombe seinem eigenen Land zum Verhängnis werden.