Putins „Geisterarmee“: Gibt es wirklich so viele Freiwillige beim russischen Militär?

Moskau. Kremlchef Wladimir Putin hat die Verhängung des Kriegsrechts in Russland oder eine neue Mobilmachung als unnötig bezeichnet. „Im ganzen Land irgendein besonderes Regime wie das Kriegsrecht auszurufen, macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt heute keine Notwendigkeit dafür“, sagte er am Dienstag bei einem Treffen mit Militärkorrespondenten. Die Frage war wegen des zunehmenden Beschusses der russischen Region Belgorod aufgetaucht.

Auch eine neue Welle der Mobilmachung ist in Russland nach Angaben des Kremlchefs nicht notwendig. Er begründete dies mit der angeblich hohen Zahl an Freiwilligen, die sich bei der Armee bewürben. Seit Januar hätten mehr als 150.000 Russen einen Vertrag als Zeitsoldat beim Militär unterzeichnet, sagte Putin. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Militärexperte: Russland erreicht nicht die Zahlen, die es braucht

Diese Zahl schätzt der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations (ECFR) in Berlin als unrealistisch ein. „Es wird um Freiwillige geworben und es werden sich auch welche melden. Sie kommen meiner Einschätzung nach aber nicht auf die Zahlen, die sie brauchen“, sagt Gressel am Mittwoch gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Ob Putin das wüsste, oder ob er schön geredete Angaben vorgesetzt bekomme, sei eine andere Frage. „Ich würde das alles nicht so ernst nehmen“, betont der Experte.

„Das ist eine Geisterarmee“

Die von Putin genannte Zahl von mehr als 150.000 Freiwilligen sei eine Zahl, die die russische Armee anvisiere. „Es gibt aber keine verlässliche Quelle, die bestätigt, dass sie das erreicht hätten“, so Gressel.

Es verwundere auch, dass diese angebliche Masse an Freiwilligen öffentlich nirgends auftauchen würde. „In den sozialen Medien hinterlassen sie keine Spuren. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich irgendwo so viele gemeldet hätten“, beschreibt der Militärexperte seinen Eindruck. „Das ist eine Geisterarmee.“ Auch andere Militärexperten, so Gressel, wie beispielsweise Rob Lee vom Foreign Policy Research Institute in Philadelphia hätten gesagt, dass sie diese „Geisterarmee“ noch nicht gesehen hätten.

Der Militärexperte Gustav Gressel © Quelle: seesaw-foto.com

Putin will die Bevölkerung beruhigen

„Es ist schwer in diesen Staat hineinzuschauen. Ich will nicht sagen, dass es keine Freiwilligen gibt, aber ich glaube, die genannten Zahlen sind zu hoch“, fasst Gressel zusammen.

Das Motiv hinter der deutlichen Absage für eine neue Mobilmachung sei laut des Experten aber eindeutig: „Er will die Bevölkerung beruhigen, damit sich weniger Menschen ins Ausland absetzen.“ Schließlich könne der Kremlchef seine Meinung wieder ändern. „Das kann sehr schnell gehen bei Putin“, meint Gressel.

Schon Mitte Mai teilte Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates, eine Zahl zu russischen Freiwilligen mit. Er sprach vor etwa vier Wochen von rund 117.000 neuen Freiwilligen und Zeitsoldaten seit Januar. Genaue Zahlen über die Stärke und Neuaufstellungen der russischen Armee sind angesichts des Angriffskriegs gegen die Ukraine nur schwer zugänglich. Russland rekrutiert üblicherweise neue Soldaten zweimal jährlich, zuletzt entzogen sich Tausende junge Männer jedoch dem Wehrdienst durch Flucht ins Ausland.

Ende August 2022 ordnete Putin eine Vergrößerung der russischen Armee an. Konkret sollte die Zahl der Vertragssoldaten und Wehrdienstleistenden um 137.000 auf rund 1,15 Millionen erhöht werden. Zuvor ließ Putin die russischen Streitkräfte zum letzten Mal im Jahr 2017 aufstocken.

Im Januar kündigte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu dann einen Umbau der russischen Armee an. Neben strukturellen Veränderungen soll die Zahl der Vertragssoldaten und Wehrdienstleistenden nun von 1,15 auf 1,5 Millionen Soldaten anwachsen. „Schoigus Pläne signalisieren, dass die russische Führung höchstwahrscheinlich davon ausgeht, dass eine verstärkte konventionelle militärische Bedrohung noch viele Jahre über den aktuellen Ukrainekrieg hinaus bestehen wird“, kommentierte das britische Verteidigungsministerium den Schritt damals.

Mit Agenturmaterial