Der ehemalige Vizekanzler Joschka Fischer blickt mit Sorge auf den deutschen Umgang mit dem Krieg in der Ukraine. In einem Interview spricht der Grünen-Politiker über die Aufgaben der EU in diesen Krisenzeiten - und springt im Streit um die Fußball-WM in Katar Sigmar Gabriel beiseite.

Joschka Fischer: „Deutschland ist keine Nuklearmacht und will keine werden“

Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer sieht dem „großen Krieg“ in Europa mit Sorge entgegen. Vor allem die Möglichkeit eines Atomschlags durch Russland sei nun eine Aufgabe, die Europa bewältigen müsse: „Ich habe wie alle Deutschen meines Alters viele Jahre meines Lebens im Kalten Krieg unter der Drohung mit Nuklearwaffen verbracht. Es ist banal: Solange es sie gibt, kann es immer zu ihrem Einsatz kommen“, sagte Fischer in einem Interview mit dem „Stern“. Seiner Ansicht nach habe sich wieder eine neue Rivalität globaler Großmächte in Europa etabliert. „Ich sage aber bewusst: Deutschland ist keine Nuklearmacht und will keine werden. Europa muss die Antwort geben. Europa muss sich fundamental verändern.“

Mit Putins Angriff auf die Ukraine sei auch in Deutschland eine Zeitenwende angebrochen. „Insofern ist das für mich ein historisches Datum“, so Fischer. „Für uns ist das vor dem Hintergrund unserer Geschichte ein echter Bruch, mehr als für andere Nachbarstaaten. Es gibt kein Zurück in die alte Zeit. Europa wird zum geopolitischen Akteur werden müssen, wenn wir es mit unserer Sicherheit ernst meinen.“ Der Grünen-Politiker rechne mit einer „dauerhaften Bedrohung im Osten“: „Uns erwartet bestenfalls ein neuer Kalter Krieg, und er wird vor allem Europa betreffen.“

Joschka Fischer kritisiert fehlende Kommunikation des Kanzleramtes

Der ehemalige Vizekanzler blickt im „Stern“-Interview kritisch auf die Entscheidungen von Bundeskanzler Olaf Scholz. „Ich verstehe nicht, warum Scholz in seiner europapolitischen Rede in Prag nicht einmal das deutsch-französische Verhältnis positiv in seiner überragenden Bedeutung erwähnt hat. Warum?“, fragt Fischer. „Das ganze Europa ist um diese Achse herumgebaut, auf der Grundlage der Aussöhnung zwischen diesen beiden früheren ‚Erbfeinden‘.“

Außerdem sorge die fehlende Kommunikation des Kanzleramtes bei den Militär- und Wirtschaftshilfen für Misstrauen bei anderen Staaten, behauptet der 74-Jährige: „Wir kommen von einer pazifistischen Grundhaltung, und plötzlich legen wir so viel Geld auf den Tisch. Das zeigt den Nachbarn, welches Potenzial unser Land hat, aber genau das ruft angesichts unserer Geschichte natürlich auch immer Skepsis und Sorge hervor.“ Fischer appelliert: „Deshalb ist das Einbinden so wichtig, muss quasi die zweite Natur unserer Europapolitik sein.“

Fischer: Durchsetzung der Menschenrechte in Katar erfordert Ausdauer

Zu der hitzigen Debatte um die umstrittene Fußball-WM in Katar bezieht Joschka Fischer im „Stern“-Interview ebenfalls klare Position. Seiner Ansicht nach sei SPD-Politiker Sigmar Gabriel zuzustimmen, der bei Twitter die deutsche Arroganz im Umgang mit dem WM-Gastgeberland Katar angeprangert hatte. „Ich hätte mir gewünscht, dass Sigmar Gabriel eine weniger provokante Sprache benutzt hätte. Aber ich finde, so unrecht hat er in der Sache nicht, wenn er da eine gewisse Von-oben-herab-Kritik kritisiert“, betont Fischer. „So wichtig die Menschenrechte sind, ihre Durchsetzung erfordert Ausdauer. Es ist jede Mühe wert, dafür zu sorgen, dass Katar auf dem Weg, den es geht, vorankommt.“

Gabriel hatte bei Twitter Ende Oktober unter anderem geschrieben: „Die deutsche Arroganz gegenüber Katar ist zum Ko...! Wie vergesslich sind wir eigentlich?“

Grünen-Politiker Joschka Fischer war von 1998 bis 2005 Außenminister und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ein knappes Jahr nach der Bundestagswahl 2005 zog sich Fischer aus der aktiven Politik zurück.

