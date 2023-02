﻿Wendezeiten

Putins Krieg gegen die Ukraine teilt die ganze Welt neu ein. Die Frontlinie verläuft nicht nur zwischen Russen und Ukrainern, sondern zwischen Demokratien und Diktaturen. Auf bittere Weise muss auch Deutschland wieder aufrüsten, um Kriegsverbrecher auf Abstand zu halten.

Berlin. Robert Habeck sitzt wie versteinert auf seinem Stuhl. Der Grünen-Politiker wägt jedes Wort ab. Er hat spürbar Mühe, auszusprechen, was er weiß. Es ist ein Mittwochabend. Die Welt ist in Aufruhr. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die unter russischem Einfluss stehenden ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk zu „unabhängigen Volksrepubliken“ erklärt und Truppen an der Grenze zum Nachbarstaat zusammengezogen. Die Amerikaner warnen vor einem Angriffskrieg, aber selbst der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist skeptisch. Mit ihren einstigen Lügen als Begründung für den Irakkrieg 2003 haben die USA Glaubwürdigkeit verspielt.