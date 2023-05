„Modernes Gerät der Russen findet man viel leichter auf ukrainischen Trophäenausstellungen“

Schon nach wenigen Minuten war die Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau vorbei. Moderne Kampfpanzer suchte man vergeblich, obwohl sie eigentlich traditionell ein fester Bestandteil des Aufgebots sind. Die Flugshow der taktischen Luftwaffe, früher der Höhepunkt der Parade, war schon in den vergangenen Jahren ausgefallen - offiziell wegen schlechten Wetters. An diesem Dienstag spielte das Wetter mit, doch Beobachter rechneten erst gar nicht damit, dass der Kreml seine Flieger am Himmel der Hauptstadt präsentieren würde. Auch dieses Jahr fiel die Flugshow aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Internet sind Spott und Häme über die stark geschrumpfte Militärparade groß. Das ukrainische Verteidigungsministerium twitterte: „Moderne russische Militärausrüstung findet man viel leichter auf ukrainischen Militärtrophäenausstellungen als auf der Siegesparade in Moskau.“ Dazu verbreitete das Ministerium das Foto eines historischen Panzers vom Typen T-34, der zwischen 1940 und 1958 gebaut wurde. Diese Panzer sind traditionell Teil der Parade am „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland. In diesem Jahr handelte es sich allerdings nur um einen einzigen Panzer. Unbestätigten Angaben zufolge soll dieser auch noch in der Ukraine gebaut worden sein.

Russland zeigte bei der Parade einige gepanzerte Radfahrzeuge, das Flugabwehrsystem S-400, Iskander-Raketensysteme und Interkontinentalraketen vom Typ „Jars“. Der ukrainische Präsidentenberater Anton Gerashchenko konstatierte: „Es war eine der kleinsten Paraden in der russischen Geschichte und dauerte weniger als 10 Minuten.“ Ein anderer Nutzer veröffentlichte ein Foto von Putin mit den Worten „Oh Mist, ist das alles, was übrig ist“?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Großteil des Personals, der Fahrzeuge und der Ersatzteile wird direkt oder indirekt in der Ukraine benötigt, sagen Beobachter wie der Militäranalyst Niklas Masuhr vom Center for Security Studies (CSS) der ETH Zürich. „Der Zustand der Parade zeigt, dass sich das russische Militär im Krieg befindet und derzeit andere Prioritäten setzt als eine schöne Show in Moskau.“ Das bedeute jedoch nicht, dass sich alles Militärgerät, das nicht auf dem Roten Platz ist, sich in der Ukraine befinde. Doch der Krieg gegen die Ukraine habe für die russische Armee eben oberste Priorität. „Mit der deutlich reduzierten Parade konnte Russland aber in Richtung des Westens kaum Stärke demonstrieren“, so Masuhr.

Russland hat in der Ukraine weit mehr als eintausend Kampf- und Schützenpanzer verloren sowie Hunderte gepanzerte Fahrzeuge. In einer Karikatur wird der Zustand der russischen Armee so weit auf die Spitze getrieben, dass die Ukraine den Russen wenigstens noch einen der zerstörten russischen Panzer für den Feiertag ausleiht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Tatsächlich haben bei der diesjährigen Parade lediglich 51 Fahrzeuge teilgenommen, so wenig wie seit vielen Jahren nicht. Doch nicht einmal alle dieser Fahrzeuge stammen von der russischen Armee. Zehn von ihnen hat sich der Kreml vom Tschetschenen-Anführer Ramsan Kadyrow ausgeliehen. Statt einer glanzvollen Parade war der 9. Mai ein öffentliches Eingeständnis, dass im russischen Waffenarsenal kaum mehr etwas übrig ist für eine große Show.