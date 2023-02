Putins Patriarch Kirill I. soll KGB-Agent gewesen sein

Schweres Erdbeben, große Baustelle, pünktliche Züge

Die Themen in der „Post aus dem Newsroom“ heute: Ein schweres Erdbeben hat am Morgen die Türkei und Syrien erschüttert - das Ausmaß ist noch nicht abzusehen. Kiel bereitet sich auf die Großbaustelle am Theodor-Heuss-Ring vor. Und in Schleswig-Holstein sorgt der Fall Ibrahim A. weiter für Gesprächsstoff.