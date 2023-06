Putschversuch in 24 Stunden - das System Putin wackelt

Von Krasnoje im Oblast Lipezk bis nach Moskau sind es noch 400 Kilometer. So weit waren Jewgeni Prigoschins Truppen von der Söldnerarmee TschKW Wagner nach Angaben des unabhängigen Nachrichtenportals „Meduza“ schon auf die russische Hauptstadt vorgedrungen, bevor sie am Samstagabend dann plötzlich abdrehten.

Vermutlich hatte Prigoschin doch gedämmert, dass er chancenlos war. 5000 seiner Kämpfer sollen auf dem Weg nach Moskau gewesen sein, nachdem zuvor eine Streitmacht von angeblich 25 000 Wagner-Angehörigen das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes in Rostow am Don in Beschlag genommen hatte. 5000 Kämpfer hätten allerdings niemals ausgereicht, die russische Armee in einer Schlacht um Moskau zu besiegen. Zudem waren auch Truppen aus Tschetschenien, der Teilrepublik des Präsidenten Ramsan Kadyrow, bereits auf dem Weg, um die Wagner-Söldner zu stoppen.

„Unsere Kolonnen kehren um und gehen in die entgegengesetzte Richtung zurück zu den Feldlagern“, sagte Prigoschin in einer von seinem Pressedienst auf Telegram veröffentlichten Sprachnachricht am Samstagabend. Bislang sei „nicht ein Tropfen Blut unserer Kämpfer“ vergossen worden, betonte er. „Jetzt ist der Moment gekommen, wo Blut vergossen werden könnte.“ Deshalb sei es Zeit, die Kolonnen umdrehen zu lassen.

So plötzlich, wie sie begonnen hatte, war die Rebellion beendet.

Kurz zuvor hatte der Pressedienst des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko mitgeteilt, dass dieser Prigoschin nach Absprache mit Russlands Präsident Wladimir Putin überzeugt habe, aufzugeben.

Am späten Samstagabend äußerte sich der Kreml zu der Absprache: Das erst am Vortag vom russischen Geheimdienst FSB eröffnete Strafverfahren wegen des bewaffneten Aufstands gegen Prigoschin werde eingestellt. Der Wagner-Chef selbst werde nach Belarus gehen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Der Umzug ins Nachbarland sei Teil einer Abmachung, um Spannungen nach dem Aufstand abzubauen. Auch die am Putsch beteiligten Wagner-Truppen müssten nicht mit strafrechtlichen Ermittlungen rechnen. Peskow sagte, Wagner-Truppen, die sich nicht am Aufstand beteiligt hätten, bekämen vom russischen Verteidigungsministerium Verträge angeboten.

Der Kreml kann nun hoffen, dass er einen Unruheherd weniger hat, der in den vergangenen Monaten immer mehr zum Problem wurde.

Barfuß an die Front

Seit sich Prigoschin im vergangenen Jahr mit seiner Söldnerarmee auf Seiten Russlands in den Ukraine-Krieg eingeschaltet hatte, war seine Kritik an der Armeeführung unter Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow immer lauter geworden. Er selbst stützte sich dabei auf militärische Erfolge, die er im Gegensatz zur regulären russischen Armee erzielen konnte. Zunächst beschwerte sich Prigoschin, dass sich die militärische Führung nicht ausreichend um ihre Kämpfer kümmere. „All diese Bastarde gehen mit ihren Maschinengewehren barfuß an die Front“, schrieb er auf seinem Telegram-Kanal.

Gegen Ende vergangenen Jahres eskalierte der Streit zwischen den Wagner-Leuten und der offiziellen Staats- und Armeeführung immer weiter. Zwei Wagner-Kämpfer nahmen im Dezember ein Video auf, in dem sie Gerassimow aufs Übelste beschimpften, weil er ihnen nicht genügend Munition zur Verfügung stelle. Prigoschin warnte überdies, dass „es schwer ist, die Probleme an der Front wahrzunehmen, wenn man in einem warmen Büro sitzt“.

Im Mai schließlich trieb Prigoschin die Auseinandersetzung auf eine Spitze: Auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichte er ein Video, auf dem er auf einer nächtlichen Wiese zu sehen ist, auf der Leichen liegen. Mit einer Taschenlampe strahlt er die blutverschmierten Toten an: „Das sind Jungs von Wagner, die heute gestorben sind. Das Blut ist noch frisch!“, ruft er. Dann gerät er völlig außer sich. Wutschnaubend schreit er Verbalinjurien gegen die Armeeführung heraus, die ihm Munition verweigere. „Ihr werdet in der Hölle ihre Eingeweide fressen“, ruft er. „Schoigu, Gerassimow, wo, verdammte Scheiße, ist die Munition?“

Ein Befehl mit Sprengkraft

Von da an war das Maß offensichtlich voll. Beobachter hatten sich ohnehin schon gewundert, dass sich jemand in Putins Russland erlauben konnte, die Staatsmacht derartig herauszufordern. Vor zwei Wochen ging Verteidigungsminister Schoigu zum Gegenangriff über und provozierte damit wohl die Rebellion der Wagner-Truppe, zu der es jetzt gekommen ist: Er erteilte den Befehl, dass bis zum 1. Juli alle Freiwilligenverbände auf russischer Seite – und dazu zählt auch Prigoschins Söldnertruppe – standardisierte Verträge mit dem Verteidigungsministerium abschließen müssen.

Vordergründig ging es darum, die Freiwilligenverbände, die von Regionalgouverneuren und auch von Wirtschaftsunternehmen aufgestellt wurden, mit Soldaten der regulären Armee gleichzustellen. Damit sollten sie besser in die kämpfenden russischen Truppen integriert werden. Die Zahl dieser Verbände soll bei etwa 40 liegen.

In Rostow am Don – der Stadt, in der Wagner-Truppen am Samstag Militäreinrichtungen unter ihre Kontrolle bringen – machen Passanten Fotos mit den Söldnern. © Quelle: IMAGO/SNA

De facto zielte Schoigus Befehl aber vor allem auf die Wagner-Armee, die er unter seinen Befehl bekommen wollte. Entsprechend fiel Prigoschins Reaktion aus: Nie und nimmer würden seine Leute den Vertrag unterzeichnen, sagte er. Schoigu könne seinen eigenen Truppen Befehle erteilen, nicht aber der privaten Wagner-Armee.

Zuletzt spitzte sich der Konflikt weiter zu: Prigoschin warf der Armeeführung vor, sie habe Feldlager der Wagner-Truppe in der Ukraine beschossen und viele ihrer Kämpfer getötet. Der Showdown vom Samstag, so stellte es Prigoschin dar, war also als Verteidigungshandlung zu verstehen. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestritt den Angriff allerdings, und die US-Nachrichtenagentur AP meldete am Sonntag, dass die Wagner-Truppe ihren Aufstand nach US-Geheimdienstinformationen entgegen den Behauptungen Prigoschins offenbar von langer Hand geplant habe.

Welche Auslöser es auch immer es für die Zuspitzung gab: Das Geschäftsmodell Wagner hat sich – dem ersten Anschein nach – erübrigt haben. Oder doch nicht?

Stehaufmännchen Prigoschin

Der ehemalige Häftling Jewgeni Prigoschin hat schon einmal seine Stehaufmännchen-Qualitäten bewiesen, als er vor drei Jahrzehnten die geschäftliche Erfolgsleiter hinaufkletterte. Diese Eigenschaft könnte ihm auch nun wieder nützen. Der britische Ex-General Richard Dannatt warnte am Sonntag vor einem Angriff von Wagner-Kämpfern auf die Ukraine von Belarus aus, falls viele loyale Söldner ihrem Chef ins Exil folgen sollten. Falls Prigoschin dort eine „effektive Streitmacht“ um sich sammle, wäre dies erneut eine Bedrohung, sagte der ehemalige Generalstabschef der British Army: „Obwohl es den Anschein macht, dass diese Angelegenheit abgeschlossen ist, denke ich, dass sie alles andere als das ist, und dass die Nachbeben noch eine ganze Weile zu spüren sein werden.“ Die Ukraine müsse ihre Flanke genau beobachten und sichergehen, dass sie über einige manövrierfähige Einheiten verfüge, damit diese einen erneuten Angriff aus Richtung Belarus abwehren könnten.

Der Kreml würde sich damit weiterhin einer eigenwilligen Konstellation bedienen, von der er jahrelang profitiert hat. Moskau hielt die Wagner-Truppen bewusst in einer undefinierten Grauzone, die den Vorteil hatte, dass sich verdeckte Einsätze im Ausland offiziell leicht dementieren ließen.

Ein schmutziges Geschäft

Die Wagner-Truppe, mehrere Zehntausend Kämpfer stark, war in Syrien im Einsatz, in Mali, Zentralafrika, Libyen und seit März 2022 auch in der Ukraine. Für Moskau war die Freiwilligentruppe ein Mittel der politischen Einflussnahme im Nahen Osten und in Afrika, während Prigoschin durch die Unterstützung dortiger Diktatoren zum Beispiel mit der Förderung von Rohstoffen Geld verdienen konnte. Es war ein schmutziges Geschäft, aus dem sich der Kreml aber immer herausreden konnte. Man wisse von nichts, russische Soldaten seien nicht beteiligt, teilte man stets mit. Auch Prigoschin dementierte stets, die TschKW Wagner gegründet zu haben, die es einigermaßen gesichert seit 2012 gibt. Doch als sich seine Truppe in der Ukraine immer mehr exponierte, gestand er im September 2022 ein, dass er die Söldnerarmee auf die Beine gestellt habe.

Dass er nun darüber hinaus in eine offene Konfrontation mit dem Kreml ging, beruhte womöglich auf der Fehleinschätzung, dass die Menschen in Russland seine Ansicht von der ungerechten Lastenverteilung des Feldzuges gegen die Ukraine teilen. Dort sterben russische Kämpfer, während sich die Kampfhandlungen für die Verantwortlichen in Moskau fernab ihres bequemen Lebens abspielt.

Dieses Missverhältnis besteht ohne Zweifel, doch der Söldnerchef hatte womöglich nicht bedacht, dass ein Großteil der russischen Bevölkerung eben auch von dieser Ungerechtigkeit profitiert. Das Leben geht für die meisten Menschen in Russland so weiter, wie es vor dem Einfall in die Ukraine war. Und warum sollten sie dem selbst ernannten Befreier Prigoschin auf seinem „Marsch der Gerechtigkeit“ – der auch für sie gefährlich werden könnte – zujubeln?