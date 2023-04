„Querdenken“-Gründer startet Petition für Gefangene

Bayern fordert Änderung des Atomgesetzes

Söder will AKW in Eigenregie weiter betreiben – und erntet dafür scharfe Kritik

Nach mehr als 60 Jahren sind in der Nacht die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen: Neben den AKW Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg wurde auch Isar 2 im niederbayerischen Landshut abgeschaltet – zum Missfallen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.