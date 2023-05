Rätsel um Putins „Dark Ships“ vor Bornholm

Schwer erklärliche russische Schiffsbewegungen vom Juni 2022 beschäftigen dieser Tage Medien und Behörden im Ostseeraum. Rechercheure halten einen Zusammenhang mit der noch immer rätselhaften Sprengung der Nord-Stream-Pipelines vom 26. September 2022 für möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgezeichnet wurden die Schiffsbewegungen kurioserweise von einem ehemaligen britischen Geheimdienstmitarbeiter. Der Mann hatte nach seiner Pensionierung die tägliche Analyse russischer Marineaktivitäten in der Ostsee als Hobby betrieben. Dazu griff er offen zugängliche Quellen ab, etwa Funksprüche und GPS-Koordinaten. Fachleute sprechen von OSINT-Daten (Open Source Intelligence).

Der Brite übergab seine Datensammlungen den bei diesem Thema zusammenarbeitenden Recherche-Teams der öffentlich-rechtlichen Sender Dänemarks (DR), Norwegens (DRK), Finnlands (Yle) und Schwedens (SVT). In einer Serie unter dem Titel „Der Schattenkrieg“ beleuchten die vier Sender die obskuren Aktivitäten Russlands in der Ostsee. Die jüngste Folge wurde am 3. Mai veröffentlicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Rechercheure veranlassten einen Abgleich der Daten mit den abgelegten Aufzeichnungen einer norwegischen Satellitenfirma. Das Ergebnis war: Die Angaben des Briten sind plausibel, sie passen zu Fotos von der Ostsee, die zur gleichen Zeit aus dem Weltall gemacht wurden.

Drei Auffälligkeiten ragen jetzt heraus:

Am 6. Juni verließ ein sogenanntes Dark Ship den Marinehafen der russischen Enklave Kaliningrad. Als Dark Ships werden Schiffe bezeichnet, die entgegen den internationalen Vorschriften die automatische Positionsübertragung ausgeschaltet haben und ohne digitale Kennung unterwegs sind. Am 7. Juni tauchte das Schiff östlich von Bornholm auf, in der Umgebung der späteren Unterwasser-Sabotage, und blieb dort für etwa drei Stunden. Danach kehrte es nach Kaliningrad zurück.

Am 14. und 15. Juni 2022 kreuzt an gleicher Stelle vor Bornholm auch noch das 80 Meter lange russische Forschungsschiff Sibirjakow. Der Brite notiert ein „auffälliges Funk- und Fahrverhalten“.

Die Sibirjakow kommunizierte den Aufzeichnungen zufolge mit einem dritten - nicht identifizierbaren - Schiff, das ebenfalls in der Nähe operiert.

Grüne Männchen an Bord der Sibirjakow

Alles Zufall? Fest steht: Die Sibirjakow kann eigene Unterwasserfahrzeuge absetzen. Und das Schiff schien und scheint keineswegs im Dienst der Wissenschaft unterwegs zu sein, sondern unter Kontrolle der russischen Marine zu stehen.

Das Forschungsschiff Sibirjakow am 30. Mai 2022 im Marinehafen von Kaliningrad. © Quelle: Maxar

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Zuge ihrer Recherchen testeten die skandinavischen Journalisten jetzt, was passiert, wenn man sich per Schlauchboot dem Forschungsschiff nähert: Plötzlich sind an Bord schwer bewaffnete Männer zu sehen, ohne offizielle Abzeichen, aber in Kampfanzügen und mit drohender Pose - ähnlich den ominösen „grünen Männern“, die einst im Auftrag des russischen Präsidenten Wladimir Putin die Krim eroberten.

Offenbar hat die Sibirjakow in den vergangenen Monaten den russischen Stellen nicht nur mit Blick auf die Pipeline beim Durchleuchten der Ostsee geholfen. Moskau schien auch den präzisen Verlauf von Strom- und Internetkabeln erforschen zu wollen sowie die Verankerungen von Offshore-Windrädern.

Ein seltsamer Besucher vor Bornholm

Die Nato hat auf diese russischen Aktivitäten inzwischen mit einer verstärkten Überwachung der kritischen Infrastruktur in der Ostsee reagiert. Dabei wirken westliche Schiffe, U-Boote und Flugzeuge zusammen; die Regie führt das maritime Oberkommando der Nato (MARCOM) im belgischen Mons.

Die verdächtigen russischen Schiffsbewegungen vom Juni vor Bornholm könnten wie ein Puzzlestück ins Gesamtbild passen. Danach war offenbar die unterseeische Situation ausreichend erkundet, bevor am 22. September, vier Tage vor dem Anschlag, an gleicher Stelle ein russisches Spezialschiff vom Typ SS-750 auftauchte - ausgerüstet mit einem Klein-U-Boot, das für die Rettung eingeschlossener U-Boot-Besatzungen konzipiert wurde. Das Klein-U-Boot hat Greifarme, mit denen Lasten bewegt werden können und kommt daher auch als Hilfsmittel zum Ablegen von Sprengstoffladungen in Betracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verdächtiger Gast vor Bornholm: das russische Spezialschiff vom Typ SS-750, hier auf einer älteren Aufnahme, die das russische Verteidigungsministerium freigegeben hat. © Quelle: Russian Defense Ministry

Für den Anschlag selbst gibt es weiterhin keinen Beweis. Das Verteidigungsministerium in Kopenhagen bestätigt aber einen Bericht der Zeitung „Information“, wonach das russische Spezialschiff am 22. September östlich der Insel Bornholm aufgetaucht ist.

Auch hier stellt sich die Frage, ob alles nur Zufall ist. Bewiesen werden kann immerhin die Präsenz der SS-750. Die Besatzung des dänischen Patrouillenschiffs P524 Nymfen machte am 22. September von dem eigentümlichen Besucher aus Russland 26 Fotos.