Raketenabwehrsystem „Arrow 3″: ein Schutzschild für Deutschland

Berlin. Es ist eines der derzeit größten und wichtigsten Rüstungsprojekte in Deutschland – Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Dringlichkeit für die Anschaffung auf unheilvolle Weise verschärft: Ab September 2025 wird die Bundesrepublik mit dem israelisch-amerikanischen „Arrow 3″-Raketenabwehrsystem ausgerüstet. Es hat eine Reichweite von 2400 Kilometern und kann feindliche Lang- und Mittelstreckenraketen bis zu 100 Kilometer in der Höhe zerstören – weit weg von ihrem Ziel.

Das in Deutschland aktuell verfügbare Luftabwehrsystem vom Typ Patriot kann nur einen Bruchteil davon abdecken und ist außerdem Mangelware. Israel selbst will sich mit „Arrow 3″ gegen mögliche Raketen mit Atomsprengköpfen aus dem Iran schützen. Für Tel Aviv ist der „Arrow 3″-Verkauf an Deutschland mit einem Volumen von annähernd vier Milliarden Euro das größte Rüstungsgeschäft seit Staatsgründung vor 75 Jahren. Allein 2022 hat das Land mit seinen knapp zehn Millionen Einwohnern Waffen im Wert von 12,5 Milliarden Dollar exportiert.

Stationierungsorte in Bayern, auf der brandenburgischen Grenze und in Schleswig-Holstein

Zwei Wochen nach dem Votum des Haushalts- und des Verteidigungsausschusses im Bundestag über die Anschaffung von drei Luftverteidigungssystemen des Typs „Arrow 3″ stehen nach RND-Informationen auch die Stationierungsorte fest: der Fliegerhorst Holzdorf (Schönewalde) auf der sachsen-anhaltinisch-brandenburgischen Landesgrenze sowie Schleswig-Holstein und Bayern.

Holzdorf/Schönewalde liegt östlich von Jessen in Sachsen-Anhalt und nördlich von Herzberg in Brandenburg. Hier ist die Stationierung zum 1. September 2025 geplant. In Holzdorf befindet sich auch ein Hubschraubergeschwader. Die für den kommenden Mittwoch vorgesehene Zustimmung des Bundestages vorausgesetzt, würde der Standort zusätzlich den Großteil der 60 Transporthubschrauber vom Typ Chinook bekommen, die das Verteidigungsministerium in den USA einkaufen will. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erkundigt sich angeblich mit Blick auf Holzdorf bereits, wie die Kinder der neuen Soldatinnen und Soldaten in Kindergärten und Schulen untergebracht werden könnten.

Ganz Deutschland vor Raketen geschützt – und das Baltikum und Polen

Fest steht: Mit den drei Stützpunkten würde ganz Deutschland abgedeckt. Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen wäre zum Beispiel genauso gesichert wie Erfurt in Thüringen. Es böte überdies Schutz für weite Teile des Nato-Gebietes gegen Raketen aus Russland – für das Baltikum etwa, Polen oder Rumänien. Es wäre ein Pfeiler des Nato-Schutzschildes.

Haushalts- und Verteidigungsausschuss hatten zuletzt ebenfalls grünes Licht für die Anschaffung des boden-gebundenen Luftverteidigungssystems Iris-T SLM gegeben. Vorgesehen ist der Kauf von sechs Feuereinheiten. Es stammt von dem deutschen Hersteller Diehl Defence, der seinen Hauptsitz in Überlingen am Bodensee (Baden-Württemberg) hat. Das System wird seit Monaten in der Ukraine eingesetzt. Beide Anschaffungen würden insgesamt fünf Milliarden Euro kosten. Im vorigen Jahr war in Bezug auf „Arrow 3″ noch von zwei Milliarden Euro die Rede, jetzt werden es vier Milliarden.

Allerdings führt an der Investition aus dem 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen der Bundeswehr kein Weg mehr vorbei. Denn schon bald nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine war allen Beteiligten klar, dass der deutsche wie der europäische Luftraum ungenügend gegen Attacken geschützt sind. Zwar gibt es die Luftabwehrsysteme vom Typ Patriot, von denen die Bundeswehr zwölf besitzt. Die haben indes nur eine Reichweite von 68 Kilometern bei einer Höhe von 30 Kilometern und decken im Ernstfall nicht die ganze Bundesrepublik ab.

„Arrow 3″ aus Israel hat überzeugt

Außerdem sind die Patriots knapp. So hat die Bundeswehr zuletzt drei Systeme nach Polen, zwei Systeme in die Slowakei und eins in die Ukraine gebracht. Wie knapp die Systeme sind, sieht man daran, dass die beiden Patriots aus der Slowakei nun ebenso zum Schutz des Nato-Gipfels in die litauische Hauptstadt Vilnius gebracht werden wie eines aus Polen.

Um einen dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Ersatz zu beschaffen, reisten Mitglieder des Verteidigungsausschusses mit der Vorsitzenden Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) deshalb schon Ende März vorigen Jahres nach Israel, um „Arrow 3″ zu begutachten. Das Ergebnis hat offenbar überzeugt. Auch Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz hält große Stücke auf das System, sodass Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zur Tat schritt – und dies mit dem ihm eigenen Tempo.

Vor rund 20 Jahren lief die Waffenhilfe übrigens umgekehrt. Damals ersuchte Israel die deutsche Bundesregierung um die Bereitstellung von Patriots, um sich gegen mögliche Raketenangriffe aus dem Irak zu schützen.

Was jetzt noch fehlt, ist die Exportgenehmigung aus den USA, weil es sich bei „Arrow 3″ um ein israelisch-amerikanisches Co-Produkt handelt, an dem der US-Rüstungskonzern Boeing einen Anteil hat. Die Zustimmung Washingtons gilt freilich als Formsache. So oder so trifft es sich gut, dass Pistorius am Mittwoch zu seinem Antrittsbesuch in die USA aufbrach.