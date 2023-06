Putins Kampf geht weiter

In der Nacht zum Mittwoch gelang den russischen Streitkräften ein Militärschlag besonderer Art. Sie sprengten per Raketenbeschuss das Ria Pizza Café im ukrainischen Kramatorsk in die Luft – in einem Moment, als das beliebte Restaurant voll besetzt war. Acht Menschen starben sofort, darunter drei Kinder und ein 17-jähriges Mädchen.

Das Ria Pizza bedient auch viele internationale Gäste. Geriet es deshalb in Moskaus Visier? Ein Journalist aus Belgien verließ das Restaurant zufällig wenige Minuten vor dem großen Knall. Von Splittern erwischt wurden dagegen die Journalistin Catalina Gomez und der Schriftsteller Hector Abad aus Kolumbien. Sie hatten die ukrainische Schriftstellerin Victoria Amelima zum Abendessen getroffen. Ob Amelima überlebt, ist unklar: Sie wurde am Kopf getroffen.

Für Wladimir Putin lief das alles optimal. Der Kremlherr will seine Macht beweisen und Angst verbreiten, in der Ukraine wie im Rest der Welt. Und das geht, wie es schon Russlands erster Zar, Iwan der Schreckliche (1530-1584), Land und Leute lehrte, am besten durch maximale Grausamkeit.

Ein Massenmörder mit und einer ohne Schlips

Putins Botschaft an den Westen lautet: Hey, mein Kampf geht weiter – vielleicht sogar noch brutaler als bisher. Wenn ihr dachtet, der Aufstand von Jewgeni Prigoschin würde irgendetwas ändern an dem von mir angezettelten Krieg gegen die Ukraine, habt ihr euch getäuscht.

Der Kriegsherr im Kreml, weltweit von vielen angezählt, zeigt sich unbeeindruckt von den zurückliegenden Chaostagen in Moskau. Er hat sogar die Nerven, gleich wieder an den großen Tisch der globalen Machtspiele zurückzukehren: Am Mittwoch meldete Taiwan, es habe zwei russische Kriegsschiffe vor seiner Ostküste gesichtet, ein seltenes Phänomen.

Auch dies lässt sich frei übersetzen, als unfreundlicher Gruß von Putin: Ihr im Westen glaubt vielleicht, erst würde ich ins Wanken geraten und dann Xi Jinping. Doch gemeinsam sind wir stärker als ihr – erst greifen wir uns die Ukraine und dann Taiwan.

Der Kriegsherr im Kreml zeigt sich unbeeindruckt von den zurückliegenden Chaostagen in Moskau: Wladimir Putin dankt am 27. Juni 2023 Vertretern seiner Streitkräfte für die Abwehr des Aufstands von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Was nun? Im Westen sind jetzt mehr denn je Festigkeit und langer Atem gefragt. Es wäre ein Fehler, sich nun nervös eine rasche Entmachtung Putins durch Prigoschin zu erhoffen. Was hilft es, wenn in Moskau ein Massenmörder ohne Schlips einen Massenmörder mit Schlips aus dem Amt jagt?

Das westliche Bündnis hat bislang intelligent agiert. Aus Geheimdienstkreisen hört man: Um gefährliche Missverständnisse in Moskau auszuschließen, wurde Kiew aufgegeben, während des Prigoschin-Vormarsches auf eigene Schläge gegen militärische Ziele in Russland zu verzichten. Diese Bitte entspricht einer klugen westlichen Linie: Der innerrussische Machtkampf soll ein innerrussischer Machtkampf bleiben.

Ein beeindruckender Schritt von Pistorius

Ebenso unmissverständlich aber muss allen Beteiligten in Moskau klargemacht werden, dass jede Attacke auf Nato-Staaten eine Gegenreaktion des Westens nach sich ziehen würde, deren Auswirkungen auf Russland, milde gesagt, verheerend und mehr als destabilisierend wären. Wenn es gut geht, wird sich Putin schon aus seinem massiven Bestreben, nur ja an der Macht zu bleiben, weiterhin dieser Logik der Abschreckung fügen.

Mehr Präsenz im Baltikum: Verteidigungsminister Boris Pistorius am 26 Juni bei einem Truppenbesuch in Lettland. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Dazu kann es beitragen, noch mehr westliche Militärpräsenz zu zeigen an den östlichen Grenzen der Nato. Das Bündnis wird auch darauf reagieren müssen, dass die derzeit bedenklich wachsende Zahl von Wagner-Kämpfern in Belarus die Sicherheitslage in den baltischen Republiken und in Polen verschlechtert.

Ein guter, mutiger, sogar historisch beeindruckender Schritt ist vor diesem düsteren Hintergrund die Ankündigung des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius, rund 4000 Bundeswehrsoldaten dauerhaft in Litauen zu stationieren. Auch wenn die konkrete Umsetzung noch eine Weile dauert: Genau so sieht eine westliche Politik aus, die auf Zusammenhalt setzt und auf gemeinsamen Widerstand gegen totalitäre Machtansprüche, nicht nur im Augenblick, sondern weit über den Tag hinaus.