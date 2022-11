Nach Berichten über die Explosion zweier russischer Raketen in einem polnischen Dorf haben eingeschlagen und haben zwei Menschen getötet. Ein hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter bestätigte den Vorfall gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Der polnische Sicherheitsrat kommt am Abend zu einer Krisensitzung zusammen.

Pentagon prüft Berichte zu Raketeneinschlag in Polen - Russland weist Vorwürfe als „Provokation“ zurück

Washington. Das US-Verteidigungsministerium prüft Berichte über den angeblichen Einschlag von zwei russischen Raketen in Polen. Die Presseberichte seien dem Pentagon bekannt, sagte Sprecher und Brigadegeneral der US-Luftwaffe, Patrick Ryder, am Dienstag in Washington. Zum jetzigen Zeitpunkt habe das Ministerium aber keine Informationen, die diese Berichte bestätigen könnten. „Wenn wir ein Update zur Verfügung stellen können, werden wir dies tun“, sagte der Sprecher weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Er machte deutlich, dass er nicht spekulieren wolle, wenn es um die Sicherheitsverpflichtungen und den Nato-Artikel 5 gehe. „Aber wir haben unmissverständlich klar gemacht, dass wir jeden Zoll des Nato-Territoriums schützen werden“, so Ryder.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der Vereinigten Staaten, Adrienne Watson, teilte auf Twitter mit, dass aktuell noch keine Berichte oder Einzelheiten bestätigt werden könnten. Die USA würden mit der polnischen Regierung zusammenarbeiten, um weitere Informationen zu sammeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der private polnische Radiosender Zet hatte zuvor berichtet, zwei verirrte Raketen seien am Dienstag in einem polnischen Dorf nahe der Grenze eingeschlagen. Nach unbestätigten Angaben seien zwei Menschen getötet worden. Es wäre der erste derartige Vorfall in dem seit fast neun Monaten dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen, ein Nachbarland der Ukraine, ist Mitglied der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato.

Russland: Meldungen sind „absichtliche Provokation“

Derweil hat das russische Militär die Meldungen zum Vorfall scharf zurückgewiesen. „Polnische Massenmedien und Beamte begehen über den angeblichen Einschlag ‚russischer‘ Raketen in Przewodów eine absichtliche Provokation, um die Situation zu eskalieren“, schrieb das Verteidigungsministerium am Dienstag auf Twitter. Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die russische Armee hatte am Dienstag nach Kiewer Angaben die Ukraine mit über 90 Raketen und Marschflugkörpern beschossen.

Zu Besuch in der Nordukraine: überall nur verbrannte Erde Bewohnerinnen und Bewohnern des zerstörten Dorfs Nowoseliwka im Norden der Ukraine droht ohne Strom und Heizung der Kältetod. Der schleppende Wiederaufbau in der Nordukraine zeigt, was Menschen in der befreiten Region um Cherson blühen könnte. Jetzt mit RND+ lesen

Reaktionen aus der deutschen Politik

Außenministerin Annalena Baerbock schrieb bei Twitter, ihre Gedanken seien beim deutschen Nachbarn und Verbündeten Polen: „Wir beobachten die Situation genau und stehen mit unseren polnischen Freunden und Nato-Verbündeten in Kontakt.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits vor der russischen Stellungnahme schrieb FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf Twitter: „Nicht nur haben russische Raketen offenbar Polen und damit Nato-Gebiet getroffen, sondern auch zu Toten geführt. Das ist das Russland, mit dem hier einige offenkundig und absurderweise immer noch ‚verhandeln‘ wollen. Der Kreml und seine Insassen müssen sich umgehend erklären.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter betitelte die Meldungen über den möglichen Raketenangriff als „alarmierend“. Er warnte jedoch vor vorschnellen Schlüssen, es brauche zuerst eine vollständige Untersuchung. Er betonte dennoch: „Wir stehen an der Seite unserer polnischer Freunde.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Baltenstaaten solidarisieren sich mit Polen

Der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks äußerte sich besorgt: „Mein Beileid an unsere polnischen Waffenbrüder. Das kriminelle russische Regime hat Raketen abgefeuert, die nicht nur auf ukrainische Zivilisten abzielten, sondern sie landeten auch auf Nato-Territorium in Polen. Lettland steht voll und ganz hinter seinen polnischen Freunden und verurteilt dieses Verbrechen“, schrieb Pabriks bei Twitter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Auch das estnische Außenministerium nannte die Nachrichten aus Polen „äußerst besorgniserregend“. Der Baltenstaat würde sich eng mit Polen und anderen Verbündeten beraten, hieß es weiter. Ähnlich wie die USA betonte auch das estnische Außenministerium. „Estland ist bereit, jeden Zentimeter des Nato-Territoriums zu verteidigen. Wir sind voll solidarisch mit unserem engen Verbündeten Polen.“

RND/dpa/jst/seb