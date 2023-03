Nordkorea bereitet sich laut eigenen Angaben mit Raketenübung auf nuklearen Gegenangriff vor

Diese von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am 20 März 2023 zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt nach Angaben von KCNA Kim Jong Un, Machthaber von Nordkorea, mit seiner Tochter bei einer taktischen Militärübung am 18. und 19. März 2023 an einem nicht genannten Ort.

© Quelle: Uncredited/KCNA/KNS/dpa